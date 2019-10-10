Происшествия
Lenta.ruРоссиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Три гражданки России, находящиеся под стражей в пакистанской тюрьме «Гаддани», убили надзирательницу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России в своем Telegram-канале.
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Три гражданки России, которые находятся под стражей в пакистанской Центральной тюрьме «Гаддани», убили надзирательницу, сообщается на сайте Министерства иностранных дел.Дождь13:10
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