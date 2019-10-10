с чего всё началось

Три гражданки России, находящиеся под стражей в пакистанской тюрьме «Гаддани», убили надзирательницу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России в своем Telegram-канале.

Технологии Китай построил «безголовую» субмарину Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).

Происшествия СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.

Хоккей Величкина уволили с поста вице-президента «Металлурга» Геннадий Величкин отправлен в отставку с поста вице-президента магнитогорского «Металлурга».

Политика Якутский шаман снова идет на Москву Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.

Футбол Сборная России разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020 Накануне вся страна "отмечала" годовщину драматичного матча сборных России и Украины, состоявшегося 9 октября 1999 года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2000.

Футбол «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Ростова» Норвежский хавбек «Ростова» Матиас Норманн в скором времени может продолжить карьеру в английском клубе «Манчестер Юнайтед».

Авто До России доехал самый мощный Volkswagen Amarok СМИ обнаружили на сайте немецкого автопроизводителя объявленный в продажу на российском рынке пикап Volkswagen Amarok, который получил в качестве силовой установки 3, 0-литровый дизельный двигатель мощностью 258 л.с.

Экономика Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Происшествия Эррол Спенс находится в реанимации после аварии 29-летний американец Эррол Спенс находится в реанимации в одном из госпиталей Далласа, сообщают многочисленные американские СМИ.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.

Политика Зарплаты и пенсии военных планируют увеличить С 1 января 2020 года в России могут вырасти зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров.

Финансы Bloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года Российский рубль занял первое место в рейтинге ведущих мировых валют, но до конца 2019 года может растерять все достижения на фоне растущего доллара.

Экономика Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Экономика Медведев потребовал прекратить банковский роуминг В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».

Гаджеты Замена гибкого экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов Замену второго небольшого дисплея в смартфоне производитель оценил в 139 долларов, а вот замена стекла задней панели обойдется в 99 долларов.

Шоу-бизнес Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.

Авто В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.

Политика Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.