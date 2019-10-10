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Армия и оружие Эрдоган пригрозил открыть границы для беженцев Эрдоган напомнил, что Турция уже приняла более 3,5 млн сирийских беженцев. Сейчас ей угрожают атаки террористов.

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Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

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