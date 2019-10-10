Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Три гражданки России, находящиеся под стражей в пакистанской тюрьме «Гаддани», убили надзирательницу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России в своем Telegram-канале.
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Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Коммерсантъ13:32

МИД сообщил об убийстве россиянками надзирательницы в тюрьме в Пакистане

РБК12:16

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

News.ru11:09

Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

РИА Новости11:17

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru11:11

Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

RT на русском11:32

Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Life.ru11:09
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 18:06, Ашберн
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Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

Ранее Зеленский заявил, что ему не о чем общаться с представителями российской прессы, так как они имеют иную позицию по Украине, и назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
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По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России над Шотландией (4:0) в отборочном матче Евро-2020.
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В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

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Европарламент заявил об особо опасном характере российской пропаганды

Европейский парламент (ЕП) называл особо опасным характер российской пропаганды и призвал исполнительные органы ЕС разработать эффективную и детальную стратегию противодействия российским стратегиям дезинформации.
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