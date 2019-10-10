с чего всё началось

Три гражданки России, находящиеся под стражей в пакистанской тюрьме «Гаддани», убили надзирательницу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России в своем Telegram-канале.

Политика Порошенко ответил на критику Зеленского старым анекдотом Экс-президент Украины Петр Порошенко ответил на критику со стороны действующего главы государства Владимира Зеленского, вспомнив старый анекдот про три конверта.

Футбол Сборная России разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020 Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Здоровье 3 знака зодиака, которые смогут подняться с самых низов Астрологи считают, что представители нескольких знаков зодиака обладают сильной волей и почти всегда способны прийти к успеху.

Здоровье Российское здравоохранение ждёт модернизация Владимир Путин провёл совещание по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Футбол Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни «В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.

Политика Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.

Авто Ретро-автомобили могут получить льготы Согласно новому государственному стандарту, в котором будут отмечены критерии принадлежности транспортного средства к классическим или раритетным, владельцы получат определенные льготы, в том числе на страхование, будут освобождены от уплаты транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.

Происшествия Пропавшая в Саратове девочка найдена мертвой Пропавшая в Саратове девятилетняя девочка найдена мертвой.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Политика Зеленский отказался публиковать разговоры с Путиным По мнению Зеленского, если разговоры с Путиным будут опубликованы, то встречи с российским президентом автоматически прекратятся.

Политика Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.

Происшествия Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие Вечный огонь в Приморье Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Общество Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».

Шоу-бизнес Беременная Решетова ответила на вопрос о замужестве с Тимати Модель Анастасия Решетова ответила на вопрос подписчиков о том, узаконены ли их отношения с рэпером Тимати.

Шоу-бизнес Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.

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Происшествия Российские полицейские пытали задержанного раскаленным утюгом В Саратове троих полицейских задержали по подозрению в пытках подозреваемого раскаленным утюгом.

Автоспорт Квалификация Гран-при Японии перенесена на воскресенье Ранее, в 2004 и 2010 годах, квалификацию Гран-при Японии из-за тайфуна уже переносили на утро воскресенья по местному времени.

Экономика Минтруд предложил снизить прожиточный минимум в России Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 11 942 рубля, для детей — 10 838 рублей, а для пенсионеров — 9 090 рублей.

Киберспорт Call of Duty, берегись. В России вышла PUBG Lite Пользователи iOS и Android в восторге от Call of Duty Lite Pass теперь доступен для Второго Сезона, и игроки смогут приобрести Lite Pass: Премиум Сезон 2 за 400 L-COIN.

Экономика В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.