Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Три гражданки России, находящиеся под стражей в пакистанской тюрьме «Гаддани», убили надзирательницу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России в своем Telegram-канале.
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Три гражданки России, которые находятся под стражей в пакистанской Центральной тюрьме «Гаддани», убили надзирательницу, сообщается
 на сайте Министерства иностранных дел.
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