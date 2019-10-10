Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Три гражданки России, находящиеся под стражей в пакистанской тюрьме «Гаддани», убили надзирательницу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России в своем Telegram-канале.
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Три гражданки России, которые находятся под стражей в пакистанской Центральной тюрьме «Гаддани», убили надзирательницу, сообщается
 на сайте Министерства иностранных дел.
Дождь13:10

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МИД сообщил об убийстве россиянками надзирательницы в тюрьме в Пакистане

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Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

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Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме в Пакистане

Московский Комсомолец11:35

Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

RT на русском11:32

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Дождь13:10

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

News.ru11:09

Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Life.ru11:09
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
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Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
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