Общество

РБКРБКРоссиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте

Уголовный суд Кувейта первой инстанции вынес вердикт по делу предпринимательницы Марии Лазаревой. Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
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В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы

Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил российскую предпринимательницу Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта, говорится в тексте постановления суда, полученном РИА Новости.
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