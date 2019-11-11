Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил российскую предпринимательницу Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта, говорится в тексте постановления суда, полученном РИА Новости.

с чего всё началось

Уголовный суд Кувейта первой инстанции вынес вердикт по делу предпринимательницы Марии Лазаревой. Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.

Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте

Политика Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Футбол Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью» Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.

Футбол Стала известна зарплата Слуцкого в «Витессе» Сообщается, что такую зарплату в клубе согласились платить из-за успехов Слуцкого в ЦСКА и его работы в сборной России.

Спорт Глава WADA заявил о неготовности спорта к допинговому скандалу в России Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился воспоминаниями о начале допингового скандала в российском спорте, передает РИА "Новости".

Происшествия Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.

Политика Путин объяснил сокращение расходов на оборону России Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Общество 2% россиян полностью отказались от наличных Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).

Кино «Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.

Шоу-бизнес Навка показала фото с веселой Заворотнюк Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу» «Нафтогаз Украины» призвал «Газпром» пустить украинских проверяющих на газоизмерительную станцию «Суджа», находящуюся на границе между Сумской и Курской областями.

Футбол Манчини: вызову Балотелли в сборную, когда он будет этого заслуживать Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, почему не вызывает в команду нападающего «Брешии» Марио Балотелли.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Музыка Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.

Шоу-бизнес Водянова сопроводила свою 90-летнюю бабушку в салон красоты Наталья Водянова оказалась из рода долгожителей. Ее бабушке Ларисе Гавриловне накануне исполнилось 90 лет.

Шоу-бизнес Разин: состояние здоровья Заворотнюк улучшилось Музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.

Политика МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.

Гаджеты Xiaomi готовит сразу два смартфона с экранами нового поколения Ранее фанаты только ожидали анонса смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi Mix 4, однако официальной информации от самой компании не поступало.