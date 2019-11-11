Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил российскую предпринимательницу Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта, говорится в тексте постановления суда, полученном РИА Новости.

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Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к пятнадцати годам лишения свободы, крупному штрафу и каторжным работам. Она обвиняется в растрате средств Портового управления страны.

Россиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы

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