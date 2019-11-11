Общество
Вести.RuРоссиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы
Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к пятнадцати годам лишения свободы, крупному штрафу и каторжным работам. Она обвиняется в растрате средств Портового управления страны.
Читать в источнике
Оценить46
с чего всё началось
Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил российскую предпринимательницу Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта, говорится в тексте постановления суда, полученном РИА Новости.РИА Новости12:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:39, Ашберн
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Кино
Американские зрители назвали лучшие фильмы и сериалы 2019 года
Лучшим фильмом года по результатам голосования зрителей стала голливудская картина про супергероев «Мстители: Финал».
Общество
В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом
Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Политика
Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США
Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.
Здоровье
Сахалинцы активно пользуются кабинетами неотложной помощи
140 тысяч сахалинцев обратились в кабинеты неотложной помощи в этом году.
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Спорт
Глава WADA заявил о неготовности спорта к допинговому скандалу в России
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился воспоминаниями о начале допингового скандала в российском спорте, передает РИА "Новости".
Культура
Шоураннер «Ходячих мертвецов» объяснила, почему у Дэрила никогда не было романтических отношений
Чем глубже зрители погружаются во вселенную «Ходячих мертвецов», тем больше у них появляется вопросов о тех или иных персонажах.
Интернет
YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией
Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Происшествия
Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи
Экономика
Курс Bitcoin опустился ниже отметки в $8800
Утром 11 ноября среднерыночный курс Bitcoin упал до $8800, полностью погасив вчерашний рост на 4%. Сейчас монета торгуется на отметке в $8780.
Происшествия
Появилось видео из квартиры доцента, обвиняемого в убийстве аспирантки
В Сети появились видеозаписи, на которых видно, как доцент Олег Соколов покупал пилу и скотч в магазине для расчленения 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
В Кремле прокомментировали расследование Навального о прокуроре Москвы
Перед назначением Дениса Попова на должность прокурора Москвы была проведена тщательная проверка, нарушений выявлено не было.
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Политика
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Технологии
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей
Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
Общество
Alibaba может установить сегодня новый рекорд продаж
Менее чем за 90 минут с момента старта распродаж объем товаров, проданных на платформах Alibaba, достиг 114 млрд юаней ($16,3 млрд), что составляет более половины продаж за весь день годом ранее, сообщает агентство Bloomberg.
Авто
Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Здоровье
Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Пробы показали, что в них содержится ацетат витамина Е. Специалисты считают, что именно он спровоцировал болезни у курильщиков электронных сигарет.
Общество
НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка
Антикоррупционное бюро Украины задержало бывших и действующих должностных лиц Национального банка по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен (49 миллионов долларов ред) стабилизационного кредита для VAB банк, выданного в 2014 году, сообщила пресс-служба бюро.
Футбол