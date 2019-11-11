Общество
Вести.RuРоссиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы
Мария Лазарева была приговорена весной 2018 года к десяти годам лишения свободы из-за невыполнения работ по созданию портового хаба. Международная команда адвокатов подала апелляцию и в начале мая с россиянки были сняты обвинения, но освободить ее могли только под залог в 65 миллионов долларов.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил российскую предпринимательницу Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта, говорится в тексте постановления суда, полученном РИА Новости.РИА Новости12:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:19, Ашберн
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети).
Ведомости 16:20
Политика
В США заявили о недопустимости присутствия С-400 в Турции
Известия вчера в 12:22
Авто
Opel сертифицировал две модели для России
Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Автоновости дня 03:53
Происшествия
СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка
Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.
Мойка78 09:49
Происшествия
СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.
Известия 10:19
Происшествия
На заводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод
На пивоваренном заводе "Балтика" в Петербурге взорвался паропровод. При хлопке стеклами повредило стоящие рядом с местом ЧП машины.
Газета.Ru 14:19
Общество
Пивные напитки в России предложили сделать крепче
Производители отметили, что на международном рынке есть сорта пивных напитков крепче 7 градусов, которые не вписаны в законодательство, поэтому не могут продаваться на территории РФ.
Известия 18:51
Политика
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.
Известия 21:55
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК 16:00
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Коммерсантъ 13:01
Наука
Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью
Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.
Профиль вчера в 11:56
Происшествия
«Ъ» поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье
Однокурсник Владимира Евсеева по РВСН и коллега по военной службе рассказал "Ъ", что погибший не был конфликтным человеком, "мог найти общий язык с любым".
Коммерсантъ 17:43
Общество
Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.
Известия 17:27
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Общество
Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина
В пресс-службе заявили, что на место уволившихся врачей прияты трое штатных сотрудников, еще шесть врачей работают в окноцентре как совместители, другие двое – в процессе оформления.
Газета.Ru 11:37
Наука
Мальчики оказались не лучше девочек в математике
Gorodovoy.spb.ru 09:51
Общество
Изменение климата может снова «сделать Россию великой», пишут СМИ
Климатические изменения открывают для России бесценные возможности для укрепления ее статуса на международной арене, пишет израильская газета Haaretz.
РИА Новости 18:45
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском 02:01
Армия и оружие
США напуганы появлением российских С-400 в тылу НАТО
Страх объясним, ведь в учениях принимал участие дивизион российских ЗРК С-400 и батарея «Панцирь-С».
Rusvesna.su 21:00
Шоу-бизнес
Андрей Разин: Заворотнюк чувствует себя гораздо лучше
RuNews24.ru вчера в 03:06
Общество
Путин одобрил специальный налоговый режим для самозанятых
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о распространении специального налогового режима для самозанятых.
REGNUM 03:37
Общество
Полнолуние 12 ноября: этот день может изменить жизнь
Полнолуние в ноябре наступает 12 числа. Сегодня можно начать новую жизнь и, наконец-то, поставить амбициозные цели.
Московский Комсомолец 20:14
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» российским зрителям
О фильме Фильм Кончаловского "Грех" рассказывает о нескольких годах из жизни итальянского художника, скульптора Микеланджело (1475-1564), когда, в частности, он расписывал свод Сикстинской капеллы, а также создавал скульптуру Давида, установленную во Флоренции.
ТАСС 13:37
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда вчера в 11:53
Общество
Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре
Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45