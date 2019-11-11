Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил российскую предпринимательницу Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта, говорится в тексте постановления суда, полученном РИА Новости.

с чего всё началось

Мария Лазарева была приговорена весной 2018 года к десяти годам лишения свободы из-за невыполнения работ по созданию портового хаба. Международная команда адвокатов подала апелляцию и в начале мая с россиянки были сняты обвинения, но освободить ее могли только под залог в 65 миллионов долларов.

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