Происшествия
Lenta.ruРоссиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
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Кино
«Дракула» от Netflix не побоится и Бога
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Политика
Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов
Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Политика
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказано на сайте Кремля.
Футбол
«Барселона» объявила об увольнении Вальверде
«Барселона» на своем официальном сайте объявила об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Кино
Новые «Звездные войны» заработали в прокате миллиард долларов
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле
Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Гаджеты
Новый iPhone догонит по производительности MacBook Pro
По его данным, iPhone 12 наделят 5-нм процессором A14, который обеспечит будущую модель производительностью на уровне 15-дюймового MacBook Pro.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Отмечается, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Музыка
Мишустин оказался автором песен Лепса
Михаил Владимирович Мишустин, по данным реестра Российского авторского общества, оказался автором музыки для песен Григория Лепса «Зола» и «Настоящая женщина», сообщает DEITA.
Происшествия
Японские рыбаки возобновили рыбный промысел в районе Курил
Политика
Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Шоу-бизнес
«Совсем девочка»: в сети обсуждают селфи помолодевшей Аллы Пугачевой
70-летняя Алла Пугачева опубликовала в Instagram селфи крупным планом.
Авто
Представлен новый внедорожник GMC Yukon
К лету 2020 года на рынке США поступит в продажу новый внедорожник GMC Yukon.
Кино
Объявлен список номинантов на премию «Оскар»
В Лос-Анджелесе Кинокадемия объявила итоговый список номинантов на главную кинопремию мира - «Оскар».
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Авто
Пять главных ошибок на мойке, которые убивают вашу машину
Чем больше грязи налипнет на ваш автомобиль, тем труднее будет ее устранить без последствий для лакокрасочного покрытия.
Технологии
СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год
В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее.
Авто
Эксперт оценил популярность китайских автомобилей в России
Автоэксперт Алексей Хресин оценил популярность китайских автомобилей в России.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Армия и оружие
В США показали изнутри самолет «Судного дня»
В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
Кино
Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»
Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
Происшествия
СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении «шамана» Габышева
Следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении так называемого якутского шамана Александра Габышева, сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников в четверг.