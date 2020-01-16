Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
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Российскую модель арестовали в Испании за ложное обвинение в изнасиловании Т. Эрнандесом

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Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

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В Испании арестовали русскую модель, обвинявшую футболиста в изнасиловании

Вести.Ru15:25
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