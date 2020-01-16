Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
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Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Lenta.ruвчера в 14:25

Российскую модель арестовали в Испании за ложное обвинение в изнасиловании Т. Эрнандесом

Чемпионатвчера в 13:12

СМИ: Российскую модель арестовали за клевету на футболиста Эрнандеса

РИА Новостивчера в 14:51

Модель из России задержали за обвинение в адрес полузащитника «Милана»

РБКвчера в 17:58

Модель Кремлева, обвинявшая Тео Эрнандеса в изнасиловании, задержана за клевету

Sports.ruвчера в 12:50

СМИ: В Испании арестовали российскую модель за ложное обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

RT на русскомвчера в 15:52

Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Известиявчера в 16:15
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Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:37
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин, есть погибший

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Происшествия

ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков

Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.
Вести.Ru 02:07
Происшествия

Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом

Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.
Известия вчера в 04:22
Общество

«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
РБК вчера в 19:38
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на критику фанатов о фотошопе

Виктория Боня опубликовала очередной снимок, вызвавший критику со стороны подписчиков, обвинивших звезду в любви к фотошопу.
Актуальные Новости 00:54
Игры

Mail.ru Group заработала на приложениях больше владельцев Angry Birds

По итогам 2019 года в тройке европейских разработчиков мобильных приложений с наибольшими доходами оказались две компании с российскими корнями, следует из данных аналитической компании App Annie, предоставленных РБК.
РБК 02:01
Кино

HBO может выпустить приквел «Игры престолов» в 2022 году

Американский канал HBO в 2022 году может выпустить в эфир сериал «Дом Дракона» (House of the Dragon) — приквел «Игры престолов», который сосредоточится на истории династии Таргариенов.
News.ru вчера в 11:30
Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина на пост премьера

Государственная дума провела заседание, по итогам которого депутаты проголосовали по кандидатуре Михаила Мишустина на пост главы правительства.
RT на русском вчера в 06:16
Авто

АвтоВАЗ начал выпуск «зимней» Lada Vesta

В начале ноября 2019 года "Российская газета" сообщала о том, что с появлением "автоматической" модификации Lada Vesta модель получит и новую, так называемую "зимнюю" версию.
Российская газета 01:20
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Футбол

Премьер-лига изучит законность сделки «Эвертона» с компанией Усманова

Премьер-лига намерена изучить детали контракта Эвертона с компанией USM, которая за 30 миллионов фунтов приобрела права на название нового стадиона клуба, сообщает Sky Sports.
Советский спорт 02:40
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Киберспорт

Valve изменила систему набора очков MMR в Dota 2

В ночь на 17 января Valve выпустила обновление для Dota 2. Теперь игроки будут получать фиксированное число очков MMR за победы в одиночных и командных матчах.
CyberSport.ru 01:42
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно купаться на Крещение

Ранее РИА Новости Крым сообщал, что в Крыму с 18 по 19 января будет организовано 46 мест для безопасного купания верующих.
РИА Новости Крым 01:01
Политика

Российское правительство ушло в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 15 января в 09:11
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Общество

«Проект» рассказал о богатстве семьи Мишустина

FreeNews-Volga вчера в 09:34
Общество

Мэрия Москвы готова потратить еще два миллиарда рублей на внедрение системы распознавания лиц

По данным Коммерсанта, объявлен тендер на поставку оборудования обработки видеоданных на транспорте.
Эхо Москвы 02:29
Общество

Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Lenta.ru 02:33
Футбол

Лунин в дебютном матче за «Овьедо» пропустил курьезный гол

«Овьедо» в матче 23-го тура сегунды уступил «Альмерии» со счетом 0:2. Второй гол получился курьезным.
Спорт-Экспресс 01:34
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

Lenta.ru 01:53
Экономика

Владимир Васильев прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию

Комментируя слова Путина об ответственности регионов за содержание учебных организаций и питание учащимся, Васильев подчеркнул, что в республике проводятся работы по созданию комфортных условий.
Mo-gumbet.ru 02:19
Политика

Познер дал характеристику Мишустину

Журналист Владимир Познер дал характеристику новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Рамблер вчера в 12:19
Экономика

Капитализация Alphabet превысила $1 трлн

В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
Интерфакс 00:30
Политика

Госдеп США напомнил Турции о санкциях из-за С-400

Известия 15 января в 19:14
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Происшествия

Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео

РИА Новости 00:31
Политика

Стали известны даты голосования по поправкам в Конституцию РФ

Всероссийское голосование по поправкам, необходимым в Конституции РФ, продлится до 1 мая 2020 года.
Gazeta.SPb вчера в 08:06
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