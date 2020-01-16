Происшествия
Lenta.ruРоссиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
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Российскую модель арестовали в Испании за ложное обвинение в изнасиловании Т. Эрнандесом
Чемпионатвчера в 13:12
Модель Кремлева, обвинявшая Тео Эрнандеса в изнасиловании, задержана за клевету
Sports.ruвчера в 12:50
СМИ: В Испании арестовали российскую модель за ложное обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
RT на русскомвчера в 15:52
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Всероссийское голосование по поправкам, необходимым в Конституции РФ, продлится до 1 мая 2020 года.