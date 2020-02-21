Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. Об этом RT сообщил вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. По его словам, в комитет обратилась мать задержанной.

с чего всё началось

По предварительным данным, россиянка подозревается в передаче биометрических данных третьим лицам. Она якобы находится в международном розыске и ей грозит экстрадиция в США, пишет "Газета.ру".

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