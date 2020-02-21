Общество

ИзвестияИзвестияРоссиянку задержали в Испании по запросу США

По предварительным данным, россиянка подозревается в передаче биометрических данных третьим лицам. Она якобы находится в международном розыске и ей грозит экстрадиция в США, пишет "Газета.ру".
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с чего всё началось

Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. Об этом RT сообщил вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. По его словам, в комитет обратилась мать задержанной.
RT на русском07:22

Подробнее о событии

Сестра задержанной в Испании россиянки высказалась о произошедшем

Газета.Ru16:30

Россельхознадзор не уведомили, что его сотрудница находилась в розыске

News.ru15:25

В Испании задержали россиянку по запросу США

РИА Новости08:50

Что известно о задержании российской переводчицы в Испании

RT на русском14:28

В Россельхознадзоре сообщили о задержанной в Испании россиянке

РБК12:17

МИД РФ сообщил о задержании россиянки в Испании по запросу США

Интерфакс10:23

Минюст США отказался от комментариев относительно задержанной в Испании россиянки

ТАСС14:05
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