с чего всё началось

По предварительным данным, россиянка подозревается в передаче биометрических данных третьим лицам. Она якобы находится в международном розыске и ей грозит экстрадиция в США, пишет "Газета.ру".

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Общество Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Общество Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200 Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.

Политика Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поскользнулась на платье На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.

Политика Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

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Политика США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.

Политика Максима Каца исключили из «Яблока» Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.

Экономика Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.

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Политика Путин призвал не разрушать общность с Украиной Россию и Украину многое разъединяет, но многое и объединяет, и не надо разрушать это, как, например, случилось с единством православной церкви.

Происшествия Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.

Космос Немного промахнулась — первая ступень Falcon 9 упала в воду Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink, упала в воду при посадке на плавучую платформу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущую прямой трансляции посадки.