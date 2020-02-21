Общество

ИзвестияИзвестияРоссиянку задержали в Испании по запросу США

По предварительным данным, россиянка подозревается в передаче биометрических данных третьим лицам. Она якобы находится в международном розыске и ей грозит экстрадиция в США, пишет "Газета.ру".
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"По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны", — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства
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Вести.Ru10:49

Подробнее о событии

Сестра задержанной в Испании россиянки высказалась о произошедшем

Газета.Ru16:30

Минюст США отказался от комментариев относительно задержанной в Испании россиянки

ТАСС14:05

В Испании задержали россиянку по запросу США

РИА Новости08:50

В Россельхознадзоре сообщили о задержанной в Испании россиянке

РБК12:17

МИД РФ сообщил о задержании россиянки в Испании по запросу США

Интерфакс10:23

Посольство РФ окажет содействие задержанной в Испании россиянке

News.ru10:55

Что известно о задержании российской переводчицы в Испании

RT на русском14:28
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Кино

Соцреалистический портрет оружейника в фильме «Калашников»

Коммерсантъ 17:11
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости 14:22
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Astera 19 февраля в 12:03
Политика

Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах»

Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
РИА Новости 16:54
Общество

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200

Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.
РИА Новости 14:30
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Piter.tv 19 февраля в 01:51
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
RT на русском 13:48
Общество

Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли

Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Новостной фронт 02:30
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU вчера в 21:40
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Газета.Ru 12:15
Общество

Падение метеорита в Карелии запечатлели на видео

Камеры компании «Ситилинк» запечатлели в Сегежском районе Карелии падение небесного тела.
Политическая Экспертиза 01:51
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Футбол

Бавария — Падерборн 3:2

«Бавария» дома победила «Падерборн» (3:2) в 23-м туре Бундеслиги.
Sports.ru 05:58
Политика

США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
RT на русском 15:25
Политика

Максима Каца исключили из «Яблока»

Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Ведомости 15:37
Экономика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия 12:18
Политика

Суд вынес приговор бывшему соратнику Трампа Стоуну

Суд приговорил Роджера Стоуна, знакомого и бывшего соратника президента США Дональда Трампа, к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:44
Футбол

Полузащитник сборной Ирака перешел в «Крылья Советов»

СОВА 17:02
Политика

СМИ сообщили о поисках противников Трампа в правительстве США

В администрации США начались поиски идеологических противников президента Дональда Трампа, сообщил в 21 февраля новостной портал Axios со ссылкой на свои источники.
REGNUM 16:59
Происшествия

В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку

Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Российская газета 08:15
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Lenta.ru 11:58
Общество

Певица Валерия создаст партию для женщин

Российская певица Валерия создаст и возглавит политическую партию по борьбе с домашним насилием и за права женщин.
Известия 10:31
Политика

Путин призвал не разрушать общность с Украиной

Россию и Украину многое разъединяет, но многое и объединяет, и не надо разрушать это, как, например, случилось с единством православной церкви.
Российская газета 02:56
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»

Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
NewInform 19 февраля в 11:22
Политика

«Стадо или нация», - Зеленский после боев в Новых Санжарах предостерег украинцев

Владимир Зеленский после событий в Новых Санжарах попросил украинцев быть нацией, а не стадом, проявляя настоящее единство, а не фейковое.
Российский Диалог 15:28
Единоборства

Эксперты сказали, как заработать на боксе 23 февраля

В День защитника Отечества состоится бой двух величайших боксеров-тяжеловесов современности: британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера.
Инвест-Форсайт 06:49
Космос

Немного промахнулась — первая ступень Falcon 9 упала в воду

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink, упала в воду при посадке на плавучую платформу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущую прямой трансляции посадки.
Евразия Daily 17 февраля в 21:15
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости 19 февраля в 10:09
Гаджеты

Владимирские девушки рассказали, что подарят своим мужчинам на 23 февраля

КП - Владимир 19 февраля в 17:00
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