Общество
ИзвестияРоссиянку задержали в Испании по запросу США
По предварительным данным, россиянка подозревается в передаче биометрических данных третьим лицам. Она якобы находится в международном розыске и ей грозит экстрадиция в США, пишет "Газета.ру".
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с чего всё началось
"По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны", — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства.Вести.Ru10:49
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Кино
Соцреалистический портрет оружейника в фильме «Калашников»
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Политика
Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах»
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
Общество
Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли
Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Общество
Падение метеорита в Карелии запечатлели на видео
Камеры компании «Ситилинк» запечатлели в Сегежском районе Карелии падение небесного тела.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Футбол
Бавария — Падерборн 3:2
«Бавария» дома победила «Падерборн» (3:2) в 23-м туре Бундеслиги.
Политика
США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
Политика
Максима Каца исключили из «Яблока»
Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Экономика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Политика
Суд вынес приговор бывшему соратнику Трампа Стоуну
Суд приговорил Роджера Стоуна, знакомого и бывшего соратника президента США Дональда Трампа, к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
СМИ сообщили о поисках противников Трампа в правительстве США
В администрации США начались поиски идеологических противников президента Дональда Трампа, сообщил в 21 февраля новостной портал Axios со ссылкой на свои источники.
Происшествия
В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку
Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Общество
Певица Валерия создаст партию для женщин
Российская певица Валерия создаст и возглавит политическую партию по борьбе с домашним насилием и за права женщин.
Политика
Путин призвал не разрушать общность с Украиной
Россию и Украину многое разъединяет, но многое и объединяет, и не надо разрушать это, как, например, случилось с единством православной церкви.
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»
Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
Политика
«Стадо или нация», - Зеленский после боев в Новых Санжарах предостерег украинцев
Владимир Зеленский после событий в Новых Санжарах попросил украинцев быть нацией, а не стадом, проявляя настоящее единство, а не фейковое.
Единоборства
Эксперты сказали, как заработать на боксе 23 февраля
В День защитника Отечества состоится бой двух величайших боксеров-тяжеловесов современности: британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера.
Космос
Немного промахнулась — первая ступень Falcon 9 упала в воду
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink, упала в воду при посадке на плавучую платформу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущую прямой трансляции посадки.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Гаджеты