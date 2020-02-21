Общество
Российская газетаРоссиянку задержали в Испании по запросу США
Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову. Девушка 10 февраля отправилась в командировку, а через четыре дня у нее возникли проблемы при вылете из аэропорта на острове Тенерифе (Канарские острова).
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с чего всё началось
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. Об этом RT сообщил вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. По его словам, в комитет обратилась мать задержанной.RT на русском07:22
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Общество
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Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
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