Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. Об этом RT сообщил вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. По его словам, в комитет обратилась мать задержанной.

с чего всё началось

Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову. Девушка 10 февраля отправилась в командировку, а через четыре дня у нее возникли проблемы при вылете из аэропорта на острове Тенерифе (Канарские острова).

Россиянку задержали в Испании по запросу США

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