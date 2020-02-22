Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссиянку задержали в Испании по запросу США

Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову. Девушка 10 февраля отправилась в командировку, а через четыре дня у нее возникли проблемы при вылете из аэропорта на острове Тенерифе (Канарские острова).
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с чего всё началось

Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США

Ионов рассказал, что 10 февраля женщина поехала в командировку в Испанию, на обратном пути 14 февраля её задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе по обвинению в передаче биометрии третьим лицам. Как выяснилось, россиянка находится в международном розыске по запросу США.
RT на русском07:22

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Россиянку задержали в Испании по запросу США

Российская газета19:28

Что известно о задержании российской переводчицы в Испании

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Газета.Ru16:30

В Россельхознадзоре сообщили о задержанной в Испании россиянке

РБК12:17

В Испании задержали россиянку по запросу США

РИА Новости08:50
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