Общество
Российская газетаРоссиянку задержали в Испании по запросу США
Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову. Девушка 10 февраля отправилась в командировку, а через четыре дня у нее возникли проблемы при вылете из аэропорта на острове Тенерифе (Канарские острова).
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с чего всё началось
Ионов рассказал, что 10 февраля женщина поехала в командировку в Испанию, на обратном пути 14 февраля её задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе по обвинению в передаче биометрии третьим лицам. Как выяснилось, россиянка находится в международном розыске по запросу США.RT на русском07:22
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