Общество

ИзвестияИзвестияСМИ допустили отстранение России и Китая от строительства АЭС в Чехии

Россию и Китай могут отстранить от участия в конкурсе на строительство нового энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Дукованы» в Чехии. Об этом пишет пражский портал Denik N 17 мая.
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СМИ допустили отстранение России и Китая от строительства АЭС в Чехии

Известия11:52

Прага развивает антироссийскую линию? РФ могут отстранить от строительства АЭС в Чехии - источник

Царьград11:23

Россию собрались отстранить от строительства чешской АЭС

Взгляд.ру09:08

Россию хотят отстранить от строительства АЭС в Чехии, пишут СМИ

РИА Новости10:10

Чехи могут отстранить РФ от строительства нового энергоблока АЭС «Дукованы»

REGNUM09:29

РФ и КНР хотят отстранить от достройки чешской АЭС «Дукованы»

News.ru10:16

СМИ: Россию и Китай могут отстранить от достройки чешской АЭС «Дукованы»

ТАСС08:58
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