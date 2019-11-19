Футбол
Vprognoze.ruРоссию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
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Футбол
Сборная России разгромила Сан-Марино
4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.
Экономика
Американская TJX Companies изрядно вложилась в ритейлер Familia
Американская сеть универмагов TJX Companies приобрела 25% активов российского off-price ритейлера Familia, сообщили 19 ноября в российской компании.
Общество
Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году
Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
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В Таллине заявили об «отнятых Россией эстонских территориях»
Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия "должна вернуть" прибалтийской республике якобы аннексированные территории.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Тимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Здоровье
Как оптимизация поможет спасти уникальный медцентр в Кузбассе
Специалист по связям с общественностью Светлана Спиридова разъяснила, что в октября 2019 года произошла оптимизация, в ходе которой объединили клинические больницы № 2 и № 5. И в итоге был открыт филиал Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера имени академика Л. С. Барбараша.
Гаджеты
Новый фитнес-браслет от Xiaomi оказался бюджетной версией Mi Band 3i
Речь идет о более дешевом варианте фитнес-браслета Xiaomi. Что касается Mi Band 4, производитель оснастил его цветным экраном AMOLED.
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В «Авангард» может перейти нападающий сборной Швеции
Общество
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Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Общество
Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
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Многодетная мать покончила с собой в Южно-Сахалинске
Многодетная мать покончила с собой в одной из квартир дома 25 по улице Карьерной в Южно-Сахалинске.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
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Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
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30-метровый астероид мчится к Земле. Он пролетит в 5 раз ближе Луны
По статистике, ежегодно несколько десятков меньших астероидов в диапазоне размеров от 6 до 12 метров пролетают мимо нашей планеты ближе, чем расстояние от Земли до Луны, однако столь крупный объект всего в 85 тысячах километров, большая редкость.
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Пригожин рассказал о сломанной челюсти Валерии в браке с Шульгиным
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин продолжает делиться шокирующими подробностями из прошлого своей жены, певицы Валерии.
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Предложения российской компании «Газпром» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину и заключении нового считают неприемлемыми в Киеве.
Общество
Информация об отмене занятий в школах из-за мороза
В связи с низкой температурой воздуха администрация соседнего Орска порекомендовала ограничить пребывание на улице без сопровождения взрослых детей, обучающихся в 1-4 классах.
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В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
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Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
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Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что восторгается всеми 27 лидерами стран - членов Евросоюза.
Армия и оружие
Преступления британских солдат в Ираке и Афганистане скрыть не удалось
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Румас огласил условия для дальнейшей интеграции с Россией
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.