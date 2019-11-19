Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruРоссию могут лишить домашних матчей Евро-2020

CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
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Правда ли, что Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020?

Чемпионат13:00

Daily Mailу: Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

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Источник: у России могут забрать домашние матчи на Евро-2020 из-за допингового скандала

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Sport24.ru14:35

Daily Mail: России грозит запрет на проведение домашних матчей Евро-2020 в случае отстранения РУСАДА

Бомбардир.ру08:32

Россию могут лишить права проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года

Эхо Москвы10:30
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