CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.

Политика Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.

Общество NASA планирует купить места на «Союзе» для доставки астронавтов на МКС Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собирается приобрести дополнительные места на российском корабле "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Футбол Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун Оскорбления в адрес форварда российской сборной по футболу Артёма Дзюбы прокомментировал 19 ноября главный тренер команды Станислав Черчесов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Армия и оружие США: сняв эмбарго ООН, Ирану позволят закупить вооружение у России После истечения срока санкций ООН Иран может начать закупки новейших истребителей и танков у России и Китая, сообщает 19 ноября The Associated Press со ссылкой на анонимного сотрудника спецслужб США.

Политика ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.

Общество Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Общество Большой Луг и Балаганск предлагают сделать сельскими поселениями Сергей Сокол отметил, что изменения, которые произойдут в случае принятия законопроекта, коснутся каждого жителя поселков, поэтому необходимо более ответственно подойти к рассмотрению этих вопросов, подчеркнув вместе с тем, что работа над ними будет проведена в сжатые сроки, чтобы рассмотреть их в ближайшее время.

Футбол Стали известны составы корзин для жеребьёвки Евро-2020 Ранее стали известны два соперника сборной России на групповом этапе Евро-2020 — подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть с Бельгией и Данией.

Шоу-бизнес Михаил Боярский заявил об уходе со сцены Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.

Политика Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.

Музыка София Ротару приезжает на гастроли в Россию София Ротару в конце года посетит Россию и выступит на фестивале «Легенды ретро FM», который состоится 14 декабря.