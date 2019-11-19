Футбол
Газета.RuРоссию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
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Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Кино
Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»
Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Политика
В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжаться после 2019 года.
Здоровье
Воспитательница детсада в Ульяновске умерла от туберкулёза
В Ульяновске от туберкулёза скончалась 55-летняя воспитательница детского сада № 221.
Армия и оружие
Израиль заявил о ракетном обстреле из Сирии
Культура
Выставка Марка Шагала открылась в Новом Иерусалиме
Выставка Марка Шагала "Между небом и землей", на которой представлено около 240 работ художника, открылась в подмосковном музее "Новый Иерусалим".
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Экономика
Костин сравнил нацпроекты с изменениями после Великой депрессии
По мнению Костина, важно, чтобы нацпроекты смогли притянуть достаточный объем частных инвестиций, обеспечив экономический рост.
Технологии
В России разрабатывают сервис для оценки состояния двигателя по звуку
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева назвала свое лучшее выступление
Евгения Медведева назвала выступление, которое считает самым удачным в своей карьере.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как не заболеть гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как не заболеть гриппом и ОРВИ, и что нужно делать, чтобы обезопасить от заражения других.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Общество
Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
Общество
Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy
Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Политика
Франция построит для Украины 20 патрульных кораблей
Отмечается, что стоимость контракта составила €136,5 млн, производством кораблей займётся французская компания ОСЕА, катера должны быть поставлены в течение трёх лет с частичной локализацией производства на Украине.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой
Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой.
Политика
Тимошенко жестко ответила на шутку Зеленского о «фигуре»
Политик напомнила президенту о другой "давней украинской традиции" Депутат Верховной Рады и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко ответила президенту Владимиру Зеленскому на его слова про ее список кандидатов на "сладкие места".
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Экономика
Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка.
Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова рассказала, что Тарасов бил Бузову
Экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова – прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг 32-летнего футболиста Дмитрия Тарасова.
Общество
В «Нафтогазе» ответили на предложение России по скидке на газ
"Нафтогазу" невыгодно отказываться от исков к "Газпрому" ради скидки на газ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире ICTV.
Шоу-бизнес
Жена Виталия Калоева шесть лет просила Бога о детях
Ирина Дзарасова призналась, что после неудачной беременности шесть лет молила Бога о детях.
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".