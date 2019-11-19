с чего всё началось

России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом накануне сообщила британская газета Daily Mail. Однако в Российском футбольном союзе (РФС) эту информацию опровергают.

Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020

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