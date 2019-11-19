Футбол

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России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом накануне сообщила британская газета Daily Mail. Однако в Российском футбольном союзе (РФС) эту информацию опровергают.
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с чего всё началось
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail
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Газета.Ru08:43

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Правда ли, что Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020?

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Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

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Источник: у России могут забрать домашние матчи на Евро-2020 из-за допингового скандала

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Россию могут лишить права проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года

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