Россия сможет подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В свою очередь CAS может лишить страну права принимать у себя матчи чемпионата Европы - 2020, а также запретить участвовать в летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Наука Новые нормы поведения эффективнее приживаются в соцсетях Международная группа исследователей показала, что новые нормы поведения в социальных сетях распространяются намного эффективнее, чем в сообществах с офлайн-общением.

Политика На Украине заявили, что Зеленский хуже Порошенко В беседе с тележурналистами Елена Лукаш заявила, что «при Петре Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали, при Гройсмане установили постановление о максимальном росте тарифов, а при Зеленском отменили, при правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч».

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Политика Пушков жестко ответил на слова Зеленского о возвращении Донбасса Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о планах в ходе встречи в «нормандском формате» обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева, напомнил, что проект итогового документа уже согласован, несмотря на заявления украинских властей.