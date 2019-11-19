Футбол

Газета.RuГазета.RuРоссию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия сможет подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В свою очередь CAS может лишить страну права принимать у себя матчи чемпионата Европы - 2020, а также запретить участвовать в летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.
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Правда ли, что Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020?

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Daily Mailу: Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Газета.Ru10:26

Источник: у России могут забрать домашние матчи на Евро-2020 из-за допингового скандала

RT на русском08:17

СМИ сообщили об угрозе лишения России права проведения Евро-2020

РБК09:49

Daily Mail: России грозит запрет на проведение домашних матчей Евро-2020 в случае отстранения РУСАДА

Бомбардир.ру08:32

Россию могут лишить права проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года

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