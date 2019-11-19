Футбол
Газета.RuРоссию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия сможет подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В свою очередь CAS может лишить страну права принимать у себя матчи чемпионата Европы - 2020, а также запретить участвовать в летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.
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Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноделии в России
Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России.
Наука
Новые нормы поведения эффективнее приживаются в соцсетях
Международная группа исследователей показала, что новые нормы поведения в социальных сетях распространяются намного эффективнее, чем в сообществах с офлайн-общением.
Политика
На Украине заявили, что Зеленский хуже Порошенко
В беседе с тележурналистами Елена Лукаш заявила, что «при Петре Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали, при Гройсмане установили постановление о максимальном росте тарифов, а при Зеленском отменили, при правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч».
Футбол
ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Торпедо»
Здоровье
Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей
Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Политика
Украинское Минэнерго ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ответил на предложение российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта «Нафтогазу» либо заключении нового договора на годовой срок с условием взаимного отказа от претензий.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Экономика
Костин сравнил нацпроекты с изменениями после Великой депрессии
По мнению Костина, важно, чтобы нацпроекты смогли притянуть достаточный объем частных инвестиций, обеспечив экономический рост.
Политика
Медведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии
Уточняется, что Медведев заявил об этом после встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, который приехал в Москву.
Космос
Украина собирается построить город на Луне
Предполагается, что сначала их будут использовать для поиска полезных ископаемых, а в дальнейшем они станут первым шагом перед строительством лунного города.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Спорт
В IBU прокомментировали возможный запрет свинца для биатлона
Член правления IBU Туре Бейгард прокомментировал инициативу Еврокомиссии о запрете использования свинца в спорте.
Экономика
Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет
Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийРніlір Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Общество
«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
"Газпром" завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.
Происшествия
СК проверит факт смерти пациентки частной клиники в Москве
Сотрудники Следственного комитета в Москве устанавливают обстоятельства смерти пациентки частной клиники, которую якобы не перевели в другое медучреждение из-за долгов.
Общество
Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy
Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Футбол
Юношеская сборная России разгромила поляков и вышла в элитный раунд ЧЕ
Юношеская сборная России одержала победу над Польшей в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года среди игроков до 19 лет.
Происшествия
В Татарстане завели дело на мать, усадившую шестилетнего сына за руль
Политика
Пушков жестко ответил на слова Зеленского о возвращении Донбасса
Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о планах в ходе встречи в «нормандском формате» обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева, напомнил, что проект итогового документа уже согласован, несмотря на заявления украинских властей.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Футбол
«Зенит» заинтересован в главном тренере сборной Швеции
Петербургский "Зенит" заинтересован в главном тренере сборной Швеции Янне Андерссоне, сообщает Fotbollskanalen.
Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Авто
Как правильно прогревать двигатель машины зимой, рассказали эксперты
Специалисты советуют прогревать двигатель по крайней мере до тех пор, пока обороты не упадут с повышенных (прогревочных) до холостых.