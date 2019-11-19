Футбол
Газета.RuРоссию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия сможет подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В свою очередь CAS может лишить страну права принимать у себя матчи чемпионата Европы - 2020, а также запретить участвовать в летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.
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Политика
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск к 8 декабря
Международный суд ООН в Гааге потребовал от России до 8 декабря 2020 года подготовить документы в ответ на украинский иск.
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Политика
В Госдуме оценили заявления китайских СМИ о слабых сторонах России
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался относительно сделанного накануне заявления китайских СМИ о слабых сторонах Российской Федерации.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили о суде присяжных
Первыми с представителем следствия общались старшая из сестер 20-летняя Крестина Хачатурян и ее адвокат Алексей Липцер.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
Гаджеты
Стартовали продажи новой версии бестселлера Redmi Note 8
Компания Xiaomi продолжает подогревать интерес поклонников к и так уже более чем популярному смартфону Redmi Note 8. Сегодня утром начались продажи его новой версии в Китае.
Армия и оружие
США увеличат в Польше военный контингент в десять раз
Соединенные Штаты планируют существенно нарастить военное присутствие в Польше примерно в десять раз.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Политика
Румас анонсировал новый этап построения Союзного государства с Россией
Белорусский премьер-министр Сергей Румас сообщил, что в ходе заседания Высшего государственного совета, которое пройдёт 8 декабря, будет дан старт новому этапу построения Союзного государства.
Киберспорт
Petr1k об обновлении в CS:GO: «Новая мета грядет, я уверен»
В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web, вернула Cache в соревновательный пул карт и внесла изменения в некоторые оружия.
Общество
Закон о предустановке российского ПО прошел второе чтение
Госдума России приняла во втором чтении законопроект, запрещающий продажу техники без предустановленного российского программного обеспечения (ПО), сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Футбол
Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020
Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко «имитирует заботу о народе», уходя в оппозицию, и назвал это «давней украинской традицией».
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте
Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
Шоу-бизнес
«Ей конец»: Разин заступился за Шепелева, угрожая Кудрявцевой
Андрей Разин вступился за Дмитрия Шепелева в его конфликте с Лерой Кудрявцевой.
Общество
В доме Гитлера разместят отделение полиции
Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Экономика
Антиотмывочный закон пойдет на ужесточение
Сегодня на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил об итогах проверки России FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал российских артистов, которые ездят в Латвию
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что российские артисты, которые ездят в Латвию, поступают неправильно.
Кино
Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
Происшествия
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде
Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Происшествия