Футбол
ПрофильРоссию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020
России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом накануне сообщила британская газета Daily Mail. Однако в Российском футбольном союзе (РФС) эту информацию опровергают.
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Источник: у России могут забрать домашние матчи на Евро-2020 из-за допингового скандала
RT на русскомвчера в 08:17
Англичане снова пишут, что сборную России не допустят на крупный турнир. Что, опять?
Sport24.ruвчера в 14:35
Daily Mail: России грозит запрет на проведение домашних матчей Евро-2020 в случае отстранения РУСАДА
Бомбардир.рувчера в 08:32
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Владимир Путин признался, что после первых санкций в отношении России он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.
Экономика
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Ставки по ипотеке в России имеют потенциал для дальнейшего снижения по мере того, как будет снижаться инфляция и ключевая ставка ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Политика
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
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Супы оказались полезны в борьбе с малярией
Всего было проверено 56 образцов супов и бульонов.
Транспорт
Путин примет участие в церемонии открытия движения по МЦД 21 ноября
Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в церемонии открытия движения по Московским центральным диаметрам, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Путин прокомментировал приобретение «Роснефтью» пакета Башнефти
Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с приобретением "Роснефтью" пакета "Башнефти".
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Космос
В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни
Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу газа через «Северный поток–2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Футбол
Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино
К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Шоу-бизнес
Гай Германика накинулась на Собчак за пропаганду абортов
Гай Германика накинулась на Собчак за пропаганду абортов Телеведущая вывела свою гостью из себя.
Политика
Сенаторы ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории.
Армия и оружие
МИД РФ осудил воздушный удар Израиля по территории Сирии
Воздушные удары, нанесенные Израилем по объектам в Сирии, могут обострить обстановку в регионе.
Политика
Путин объяснил причину распада Советского Союза
Одной из причин развала Советского Союза стала неэффективная экономическая политика, а вовсе не национализм в Прибалтике.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Политика
Путин назвал российскую угрозу выдумкой
Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
Экономика
Cтоимость перевалки грузов в терминале Lugaport оценили в 17,5 миллиардов рублей
Футбол
Жозе Моуринью возглавил английский «Тоттенхэм»
Политика
В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Общество
Правила строительства в России решили кардинально изменить
С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила строительства жилья.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Общество
В России согласована схема продажи красивых госномеров
Происшествия
Названа возможная причина ЧП с гибелью людей в яме с кипятком в Пензе
В Пензе автомобиль с двумя людьми, по предварительным данным, ушел под землю из-за повышения давления транспорта на участок дороги с проходившей под ним теплотрассой.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
Происшествия
На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.