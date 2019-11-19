Футбол

ПрофильПрофильРоссию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020

России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом накануне сообщила британская газета Daily Mail. Однако в Российском футбольном союзе (РФС) эту информацию опровергают.
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Правда ли, что Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020?

Чемпионатвчера в 13:00

Daily Mailу: Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Газета.Ruвчера в 10:26

Источник: у России могут забрать домашние матчи на Евро-2020 из-за допингового скандала

RT на русскомвчера в 08:17

СМИ сообщили об угрозе лишения России права проведения Евро-2020

РБКвчера в 09:49

Англичане снова пишут, что сборную России не допустят на крупный турнир. Что, опять?

Sport24.ruвчера в 14:35

Россию могут лишить права проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года

Эхо Москвывчера в 10:30

Daily Mail: России грозит запрет на проведение домашних матчей Евро-2020 в случае отстранения РУСАДА

Бомбардир.рувчера в 08:32
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Политика

Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России

Владимир Путин признался, что после первых санкций в отношении России он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.
РИА Новости 06:59
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Ставки по ипотеке в России имеют потенциал для дальнейшего снижения по мере того, как будет снижаться инфляция и ключевая ставка ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 06:10
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Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
РБК 06:18
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Политика

На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
РИА Новости 07:30
Наука

Супы оказались полезны в борьбе с малярией

Всего было проверено 56 образцов супов и бульонов.
Профиль вчера в 14:20
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Путин примет участие в церемонии открытия движения по МЦД 21 ноября

Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в церемонии открытия движения по Московским центральным диаметрам, сообщается на сайте Кремля.
РИАМО 07:22
Политика

Путин прокомментировал приобретение «Роснефтью» пакета Башнефти

Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с приобретением "Роснефтью" пакета "Башнефти".
РИА Новости 06:27
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде

Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Слово и Дело 01:24
Космос

В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни

Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Популярная механика 03:59
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Экономика

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу газа через «Северный поток–2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Футбол

Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино

К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Газета.Ru 07:03
Шоу-бизнес

Гай Германика накинулась на Собчак за пропаганду абортов

Гай Германика накинулась на Собчак за пропаганду абортов Телеведущая вывела свою гостью из себя.
Экспресс газета 07:26
Политика

Сенаторы ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории.
РБК 07:24
Армия и оружие

МИД РФ осудил воздушный удар Израиля по территории Сирии

Воздушные удары, нанесенные Израилем по объектам в Сирии, могут обострить обстановку в регионе.
REGNUM 04:32
Политика

Путин объяснил причину распада Советского Союза

Одной из причин развала Советского Союза стала неэффективная экономическая политика, а вовсе не национализм в Прибалтике.
ФАН 07:14
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Российская газета 06:00
Политика

Путин назвал российскую угрозу выдумкой

Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
РИА Новости 07:15
Экономика

Cтоимость перевалки грузов в терминале Lugaport оценили в 17,5 миллиардов рублей

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Жозе Моуринью возглавил английский «Тоттенхэм»

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В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
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Общество

Правила строительства в России решили кардинально изменить

С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила строительства жилья.
Lenta.ru 07:27
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Происшествия

Рэперша Hofmannita напала на полицейского в аэропорту Петербурга

Lenta.ru 06:58
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM вчера в 02:29
Происшествия

Названа возможная причина ЧП с гибелью людей в яме с кипятком в Пензе

В Пензе автомобиль с двумя людьми, по предварительным данным, ушел под землю из-за повышения давления транспорта на участок дороги с проходившей под ним теплотрассой.
Lenta.ru 07:09
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

News-24.ru вчера в 03:35
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На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию

В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
URA.Ru 06:05
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