Футбол

ПрофильПрофильРоссию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020

России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом накануне сообщила британская газета Daily Mail. Однако в Российском футбольном союзе (РФС) эту информацию опровергают.
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Правда ли, что Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020?

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Daily Mailу: Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

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Источник: у России могут забрать домашние матчи на Евро-2020 из-за допингового скандала

RT на русскомвчера в 08:17

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Daily Mail: России грозит запрет на проведение домашних матчей Евро-2020 в случае отстранения РУСАДА

Бомбардир.рувчера в 08:32
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
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