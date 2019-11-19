Футбол
ПрофильРоссию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020
России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом накануне сообщила британская газета Daily Mail. Однако в Российском футбольном союзе (РФС) эту информацию опровергают.
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Вячеслав Колосков — о том, что у России могут забрать домашние матчи Евро-2020: «Полнейшая чушь»
Спорт-Экспрессвчера в 09:07
Источник: у России могут забрать домашние матчи на Евро-2020 из-за допингового скандала
RT на русскомвчера в 08:17
Англичане снова пишут, что сборную России не допустят на крупный турнир. Что, опять?
Sport24.ruвчера в 14:35
Daily Mail: России грозит запрет на проведение домашних матчей Евро-2020 в случае отстранения РУСАДА
Бомбардир.рувчера в 08:32
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ВСУ захватили стратегическую высоту под Горловкой, заявили на Украине
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
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Новый смартфон Vivo S1 Pro получил квадрокамеру с сенсором на 48 Мп
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Армия и оружие
Нетаньяху прокомментировал удары израильской армии по Сирии
Израильские самолеты атаковали десятки позиций сирийской армии и батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в соседней стране в ответ на осуществленный днем ранее ракетный обстрел своей территории, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля.
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Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
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Сбитая троллейбусом на Загородном проспекте девушка скончалась
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После официального старта продаж стало известно, во сколько обойдется замена гибкого экрана.
Наука
«Мы работаем по системе светофора»
Специалисты Дирекции научно-технических программ Министерства науки и высшего образования создали инструмент, который позволяет собрать куски работы, выполненные разными исследователями и разными организациями, оценить их качество и степень готовности, а затем — соединить в цельную и работающую технологию.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
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Опубликованы первые фото салона новой Kia Optima
Ранее стало известно, что новая KIA Optima станет длиннее и шире предшественника: габаритная длина кузова вырастет на 50 мм, до 4905 мм; ширина – на 25 мм, до 1860 мм, а высота в угоду аэродинамике уменьшится на 20 мм, до 1445 мм.
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В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
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Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
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Путин прокомментировал свои отношения с Зеленским
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Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
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На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело
Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
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Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.