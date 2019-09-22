Мы слухи, информацию СМИ никогда не комментируем. Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать. Мы оперируем только официальной информацией в момент её появления. Это уже на протяжении нескольких лет так.

Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году. По данным источника газеты The Telegraph, Московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в фальсификации данных перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале 2019 года.

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

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