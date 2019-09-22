Спорт
News.ruРоссию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году. По данным источника газеты The Telegraph, Московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в фальсификации данных перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале 2019 года.
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Мы слухи, информацию СМИ никогда не комментируем. Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать. Мы оперируем только официальной информацией в момент её появления. Это уже на протяжении нескольких лет так.
— Константин Выборнов, российский журналистСобеседник 08:58
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Происшествия
В Москве неизвестный украл у безработного BMW за 8,5 млн руб
По данным ТАСС и АГН «Москва», из автосалона украли BMW X7, продажи которого стартовали в марте. Сумма ущерба составила 9 млн руб.
РБК 08:14
Политика
Порошенко заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера»
«Формулы Штайнмайера», которая оговаривает механизм предоставления особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений, «не существует в природе», заявил в эфире «5 канала» экс-президент Украины Петр Порошенко.
REGNUM 09:13
Футбол
Хохлов признал, что у него «не получилось» на посту главного тренера ФК «Динамо»
Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов признал, что ему не удалась работа на данном посту.
ТАСС 09:35
Происшествия
Массовая драка в ТЦ в Уфе попала на видео
Драка в торгово-развлекательном комплексе "Иремель" в Уфе попала на видео.
РИА Новости 07:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
Религия
21 сентября Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы
21 сентября Русская Православная Церковь празднует первый из двунадесятых праздников — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Екатеринбург в интернете вчера в 04:00
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом не взяли в детсад
ИнфоСМИ 20 сентября в 14:19
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости вчера в 12:11
Общество
Протоиерей Смирнов рассказал, как отучил воспитанника ругаться матом
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов во время общения с детьми из детского дома «Павлин» рассказал, как отучил одного из воспитанников использовать нецензурную лексику.
RT на русском 08:07
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 09:17
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM 20 сентября в 04:42
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Политика
Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Газета.Ru 08:35
Политика
Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.
Ведомости 06:00
Спорт
Российские гимнастки выиграли золото на ЧМ в Баку
Сборная России завоевала золотые медали в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку (Азербайджан) Сегодня, 22 сентября национальная команда заняла первое место, получив за свое выступление 29,450 балла.
ProstoProSport 08:28
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Происшествия
Полиция задержала блокировавших вагоны с углем во Львовской области
Сотрудники полиции задержали людей, которые заблокировали железнодорожные вагоны с углем из России в Львовской области.
Московский Комсомолец вчера в 15:42
Армия и оружие
Иран готовится к совместным учениям с Россией и Китаем
Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем в международных водах, а не в Персидском заливе.
ПолитРоссия вчера в 04:36
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило сто человек
Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 105 человек, передает Albanian Daily News со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
РБК 08:12
Кино
Раиса Рязанова получила приз губернатора на фестивале «Амурская осень»
Народная артистка России Раиса Рязанова получила приз губернатора Амурской области на церемонии закрытия XVII фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ 20 сентября в 05:47
Шоу-бизнес
Николай Фоменко проговорился о рождении пятого ребенка
Актер и шоумен Николай Фоменко заинтриговал поклонников, проговорившись, что у него родился пятый ребенок.
Bimru.ru 06:57
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с маршруткой под Одессой
В Одесской области на Украине в результате столкновения маршрутки и фуры, по предварительным данным, погибли девять человек, двое получили травмы.
Ридус вчера в 10:17