Спорт

Газета.RuГазета.RuРоссию могут отстранить от Олимпиады в Токио из-за допинга

Олимпийская команда России может быть не допущена до Игр-2020 в Токио. Причиной этого стали подозрения со стороны WADA о махинациях с данными московской антидопинговой лаборатории. Россия рискует остаться без летних Олимпийских игр - 2020 в Токио.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ультиматум WADA: России дали три недели на защиту от обвинений

РЕН ТВ16:46

С Олимпиадой опять не заладилось

Национальная служба новостей14:00

Запад не рискнет отстранить Россию от Олимпиады-2020 из-за мнимого скандала с допингом

Политическая Экспертиза03:02

РУСАДА нарушает антидопинговые правила, за что понесет суровое наказание: подробности сегодняшнего заседания WADA

LoginCasino.com08:18

Готовьтесь к худшему. Россию отстранят от участия в Олимпиаде-2020?

Аргументы и Факты06:59

Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио из-за допинга

Газета.Ru10:20

России снова грозит отстранение от Олимпиады-2020 – названа неожиданная причина

Российский Диалогвчера в 09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 20:45, Вашингтон
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

Газета.Ru 05:16
Политика

Мадуро объявил о визите в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время.
REGNUM 19:22
Политика

Кремль не комментирует публикацию МИД РФ о пакте Молотова-Риббентропа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает нужным комментировать публикацию российского внешнеполитического ведомства, которая посвящена заключению в 1939 году Советским Союзом пакта о ненападении с нацистской Германией.
РЕН ТВ 06:14
Происшествия

11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе

В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
Газета.Ru 08:47
Технологии

Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео

Профиль 08:07
Культура

«Врезал так, что все завибрировало»: Соловьев разбушевался в прямом эфире

Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости 18:22
Интернет

Глава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
UfaTime.ru 15:40
Гаджеты

Компания Xiaomi опубликовала исходный код смартфона Redmi Note 8

Китайский бренд Xiaomi опубликовал исходный код новейшего смартфона Redmi Note 8, презентация которого состоялась совсем недавно.
Vevby.ru вчера в 13:57
Армия и оружие

США усилят военное присутствие в Польше

Трамп подчеркнул, что усиление военного присутствия США в Польше не связано с возможной угрозой со стороны России.
Lenta.ru 18:12
Экономика

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Общество

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости 08:23
Здоровье

В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги

В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги.
Сахалин.Инфо 20:01
Культура

Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов.
ТАСС 12:07
Футбол

Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

Известия 16:50
Общество

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
Происшествия

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Армия и оружие

ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан

Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ 05:47
Авто

YouDrive поделится выручкой

Сервис предлагает вложиться в свой автопарк частным инвесторам Каршеринговый сервис YouDrive нашел новый способ увеличить автопарк: компания предлагает вложиться в него частным инвесторам.
Коммерсантъ 18:07
Хоккей

ЦСКА нанес второе поражение СКА в сезоне

Фонтанка.Ру 15:33
Кино

Ева Грин представила драму «Проксима» на красной дорожке фестиваля в Сан-Себастьяне

Киноафиша России 17:50
Происшествия

С горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировали 200 человек

Известия 19:00
Происшествия

Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак

Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.
Газета.Ru 19:45
Политика

Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным

Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.
ТАСС 11:49
Спорт

Колобков заявил о начале разбирательств несовпадений баз WADA и РУСАДА

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут совместными усилиями выяснять, в чем заключается несоответствие баз данных организаций.
iReactor 06:51
Гаджеты

Google представила аналог игрового сервиса Apple Arcade для Android

Google запустит платный игровой сервис Play Pass для устройств на базе Android.
CyberSport.ru 16:31
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note вчера в 22:05
Здоровье

Ученые выяснили, как две недели «на диване» влияют на организм

Через две недели ученые сделали свои выводы.
iReactor 21 сентября в 21:03
Гаджеты

Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7

Компания Microsoft обещает бесплатно обновить систему безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства.
Вести.Ru 20 сентября в 21:51
Происшествия

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где располагаются посольства зарубежных стран и правительственные учреждения Ирака.
РБК 19:06
Происшествия

На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка

РБК 15:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Летние Олимпийские игры 2020
XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Официальные заявки на проведения Игр были поданы до 1 сентября 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное