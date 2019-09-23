Олимпийская команда России может быть не допущена до Игр-2020 в Токио. Причиной этого стали подозрения со стороны WADA о махинациях с данными московской антидопинговой лаборатории. Россия рискует остаться без летних Олимпийских игр - 2020 в Токио.

Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио из-за допинга

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