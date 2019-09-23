Спорт
Газета.RuРоссию могут отстранить от Олимпиады в Токио из-за допинга
Олимпийская команда России может быть не допущена до Игр-2020 в Токио. Причиной этого стали подозрения со стороны WADA о махинациях с данными московской антидопинговой лаборатории. Россия рискует остаться без летних Олимпийских игр - 2020 в Токио.
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Запад не рискнет отстранить Россию от Олимпиады-2020 из-за мнимого скандала с допингом
Политическая Экспертиза03:02
России снова грозит отстранение от Олимпиады-2020 – названа неожиданная причина
Российский Диалогвчера в 09:37
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает нужным комментировать публикацию российского внешнеполитического ведомства, которая посвящена заключению в 1939 году Советским Союзом пакта о ненападении с нацистской Германией.
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11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе
В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
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«Врезал так, что все завибрировало»: Соловьев разбушевался в прямом эфире
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
UfaTime.ru 15:40
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Компания Xiaomi опубликовала исходный код смартфона Redmi Note 8
Китайский бренд Xiaomi опубликовал исходный код новейшего смартфона Redmi Note 8, презентация которого состоялась совсем недавно.
Vevby.ru вчера в 13:57
Армия и оружие
США усилят военное присутствие в Польше
Трамп подчеркнул, что усиление военного присутствия США в Польше не связано с возможной угрозой со стороны России.
Lenta.ru 18:12
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости 08:23
Здоровье
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги.
Сахалин.Инфо 20:01
Культура
Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов.
ТАСС 12:07
Общество
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Армия и оружие
ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан
Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ 05:47
Авто
YouDrive поделится выручкой
Сервис предлагает вложиться в свой автопарк частным инвесторам Каршеринговый сервис YouDrive нашел новый способ увеличить автопарк: компания предлагает вложиться в него частным инвесторам.
Коммерсантъ 18:07
Хоккей
ЦСКА нанес второе поражение СКА в сезоне
Фонтанка.Ру 15:33
Кино
Ева Грин представила драму «Проксима» на красной дорожке фестиваля в Сан-Себастьяне
Киноафиша России 17:50
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак
Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.
Газета.Ru 19:45
Политика
Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным
Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.
ТАСС 11:49
Спорт
Колобков заявил о начале разбирательств несовпадений баз WADA и РУСАДА
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут совместными усилиями выяснять, в чем заключается несоответствие баз данных организаций.
iReactor 06:51
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Google представила аналог игрового сервиса Apple Arcade для Android
Google запустит платный игровой сервис Play Pass для устройств на базе Android.
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В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
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Здоровье
Ученые выяснили, как две недели «на диване» влияют на организм
Через две недели ученые сделали свои выводы.
iReactor 21 сентября в 21:03
Гаджеты
Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7
Компания Microsoft обещает бесплатно обновить систему безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства.
Вести.Ru 20 сентября в 21:51
Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где располагаются посольства зарубежных стран и правительственные учреждения Ирака.
РБК 19:06