Правительство Чехии одобрило секретное соглашение, подразумевающее, что РФ и Китай должны быть полностью отстранены от участия в тендере на возведение энергетического блока атомной электростанции «Дукованы».

Россию могут отстранить от строительства АЭС в Чехии

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