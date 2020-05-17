Общество
Evo-rus.comРоссию могут отстранить от строительства АЭС в Чехии
Правительство Чехии одобрило секретное соглашение, подразумевающее, что РФ и Китай должны быть полностью отстранены от участия в тендере на возведение энергетического блока атомной электростанции «Дукованы».
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Общество
В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
Музыка
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
В 2021 году конкурс "Евровидение" пройдет Роттердаме. Такое решение принял Европейский вещательный союз (ЕВС).
Piter.tv 11:03
Общество
Армавирские медики вступились за главврача, уволенного после невыплат
Московский Комсомолец 11:45
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
Общество
Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны
Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
Единоборства
Алистар Оверим победил Уолта Харриса на UFC Fight Night 172
В ночь с 16 на 17 мая по московскому времени в американском городе Джексонвилл, штат Флорида, прошел третий за последние 8 дней турнир под эгидой UFC.
Комсомольская правда вчера в 23:55
Общество
Оренбургская область продлила режим самоизоляции до 31 мая
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил самоизоляцию до 31 мая, пишет оперштаб региона.
Газета.Ru 12:41
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опровергла увольнение с НТВ
Московский Комсомолец 13:14
Общество
Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров
"Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:12
Шоу-бизнес
Наташа Королёва вспомнила, как Пугачёва ревновала Николаева к ней
Певица Наташа Королёва рассказала, что Алла Пугачёва негативно к ней отнеслась, когда первый раз увидела.
News.ru вчера в 11:39
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Происшествия
В Латвии нашли пропавший в начале мая беспилотник
В Латвии нашли беспилотник, который в начале мая потерял управление и пропал. Дрон обнаружили в лесу, он зацепился за ветки деревьев.
RT на русском 12:31
Общество
Бывший глава Твери не мог выдавать пропуска жителям Конакова
Бывшый глава Твери Валерий Павлов рассказала о том, что ее номер случайно оказался на портале администрации города Конакова.
Pravda.Ru 09:54
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Общество
Роспотребнадзор не потерял надежды на сезон отпусков
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на пандемию коронавируса сезон летних отпусков на российских курортах все же может состояться.
Московский Комсомолец 03:24
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Общество
Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции
Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости.
Интерфакс вчера в 02:54
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
РИА Новости 10:18
Происшествия
В США расстреляли участников поминальной службы
Тринадцать человек были ранены в ходе стрельбы на поминальной службе в американском городе Богалуса (штат Луизиана).
Вести.Ru 13:28
Шоу-бизнес
Мария Горбань призналась, что переболела коронавирусом
ФАН вчера в 13:47
Общество
Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела
Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через две-три недели.
РБК 02:20
Здоровье
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом
Опасной инфекцией заразилась его мать во время беременности, сообщили ТАСС в Минздраве республики.
Эхо Москвы 10:33