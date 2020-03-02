Музыка
Российская газетаРоссию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал. Как обычно, в прямом эфире, в завершение программы "Время".
Читать в источнике
Оценить3,1K
Главное – любить свое дело и постоянно работать. Моя жизненная позиция – делай что делаешь, и будь что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на Евровидении, но раз выпал, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше – будь что будет.
— Илья Прусикин, российский музыкантБи-порт 01:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Комментарии
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране
Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
Происшествия
СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве
Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Происшествия
Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании
Самолет Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РБК в пресс-службе этого аэровокзала.
Общество
В Башкирии уволена учительница за оскорбление школьницы
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Общество
Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням
Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Хоккей
Наместников забросил первую шайбу за «Колорадо»
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Армия и оружие
Турция развернула в Сирии «рой дронов»
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
Авто
Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров
Гаджеты
Apple заплатит до $500 млн за замедление работы старых моделей iPhone
Компания Apple готова заплатить от $ 310 млн до $500 млн в качестве компенсации владельцам старых моделей iPhone за замедление работы устройств, сообщает Reuters.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Общество
Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекратит работу
Политика
В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу
Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Политика
Путин почтил память погибших в Чечне псковских десантников
1 марта 2000 года 90 псковских десантников под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в сражение с 2 тысячами боевиков Хаттаба и Басаева на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни.
Общество
Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.