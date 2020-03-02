Музыка

Российская газетаРоссийская газетаРоссию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал. Как обычно, в прямом эфире, в завершение программы "Время".
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Илья Прусикин
Главное – любить свое дело и постоянно работать. Моя жизненная позиция – делай что делаешь, и будь что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на Евровидении, но раз выпал, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше – будь что будет!
— Илья Прусикин, российский музыкантМонаВиста вчера в 22:57

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Главные новости к утру 3 марта

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Екатеринбург Онлайнвчера в 16:21

Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России

RT на русскомвчера в 15:22

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

РБКвчера в 14:37

Россию на Евровидении представит группа Little Big

РИА Новостивчера в 13:46

Little Big представит Россию на «Евровидении»

Lenta.ruвчера в 18:26

Сергей Лазарев пожелал удачи Little Big на «Евровидении»

ТАССвчера в 15:42
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Комментарии

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Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

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В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
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