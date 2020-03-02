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Российская газетаРоссию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал. Как обычно, в прямом эфире, в завершение программы "Время".
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Главное – любить свое дело и постоянно работать. Моя жизненная позиция – делай что делаешь, и будь что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на Евровидении, но раз выпал, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше – будь что будет!
— Илья Прусикин, российский музыкантМонаВиста вчера в 22:57
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