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Российская газетаРоссию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
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Я не понимаю, как россияне могут болеть за англичан. Глупое название для русской группы.
— Юрий Лоза, певецURA.Ru 16:42
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