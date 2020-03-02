Я не понимаю, как россияне могут болеть за англичан. Глупое название для русской группы.

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал. Как обычно, в прямом эфире, в завершение программы "Время".

Энергетика Нефть марки Brent подорожала на 3,16% Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в понедельник, 2 марта, подорожал до $51,29 за баррель — на 3,16%.

Биатлон Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Политика Трамп сообщил о возможном введении режима ЧП из-за коронавируса в США В администрации президента США Дональда Трампа не исключили возможности введения режима ЧП в США в связи с распространением коронавируса COVID-19, говорится в распространённом 2 марта заявлении Белого дома.

Политика Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.

Политика В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Хоккей ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Торпедо» ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Торпедо" со счетом 3:0. Отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.

Политика В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.

Общество Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.