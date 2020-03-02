Музыка

Российская газетаРоссийская газетаРоссию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал. Как обычно, в прямом эфире, в завершение программы "Время".
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Юрий Лоза
Я не понимаю, как россияне могут болеть за англичан. Глупое название для русской группы.
— Юрий Лоза, певецURA.Ru 16:42

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Главные новости к утру 3 марта

Коммерсантъ23:09

Группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

REGNUM13:52

Little Big представит Россию на «Евровидении»

Lenta.ru18:26

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

РБК14:37

Канделаки объяснила, почему Little Big победит на Евровидении

РИА Новости16:32

Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России

RT на русском15:22

Сергей Лазарев пожелал удачи Little Big на «Евровидении»

ТАСС15:42
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