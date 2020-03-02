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Я не понимаю, как россияне могут болеть за англичан. Глупое название для русской группы.
— Юрий Лоза, певецURA.Ru 16:42
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