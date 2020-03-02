Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга.

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал. Как обычно, в прямом эфире, в завершение программы "Время".

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Экономика Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».

Общество Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.

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Здоровье Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.

Кино Минкульт предложил режиссерам скинуться на штраф коллеге Дворцевому Министр культуры РФ Ольга Любимова сегодня в Екатеринбурге высказалась по поводу ситуации со штрафом режиссера Сергея Дворцевого, который он должен заплатить Минкульту.

Общество В России зафиксировали резкий рост мошенничества с недвижимостью В России за последние два года нотариусы выявили и пресекли более 300 попыток мошенничества с недвижимым имуществом.

Авто Tesla начала отгрузку Model Y с завода Сегодня на стоянке Tesla было замечено еще дюжина автомобилей Model Y. Напомним, что в марте прошлого года американская компания представила свою новую разработку — полностью электрический кроссовер на основе Model 3, с запасом хода до 450 км. Серийное производство новинки началось в январе 2020 года, с опережением графика.

Гаджеты Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.

Политика Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Биатлон Губерниев ответил на сообщения о поддельных подписях Родченкова Адвокат Алексей Панич во время слушаний в CAS отметил, что аффидетивы с поддельными подписями Родченкова являются ключевыми в деле биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной.