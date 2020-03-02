Музыка
Российская газетаРоссию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал. Как обычно, в прямом эфире, в завершение программы "Время".
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Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга.
— Кирилл Клейменов, российский ведущийТАСС 13:42
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