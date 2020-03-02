Я не понимаю, как россияне могут болеть за англичан. Глупое название для русской группы.

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал. Как обычно, в прямом эфире, в завершение программы "Время".

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