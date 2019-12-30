Экономика
Lenta.ruРоссию назвали лучшим местом для инвестиций
Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg. В тройке лидеров они обошли греческие и украинские активы.
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Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Театры
Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»
Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
Общество
В России 2019 год признали самым теплым за всю историю наблюдений
Уходящий 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым по этому показателю в мире.
Политика
Кремль прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге
Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге более чем красноречиво говорит о результативности сотрудничества спецслужб России и США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Происшествия
На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком
"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Политика
Путин рассказал, как строили Крымский мост
Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.
Происшествия
Двухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье
В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.
Хоккей
Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России
Политика
Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Общество
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2020 год на 6 месяцев — до 258 месяцев.
Футбол
Руководство «РБ Лейпциг» не исключает уход Вернера
Тимо понимает, что было правильным решением остаться в клубе под руководством Нагельсмана.
Футбол
«Рома» может быть продана за 780 миллионов евро
Римляне ведут переговоры с компанией The Friedkin Group. Сумма сделки оценивается в 780 миллионов евро.
Политика
Лавров призвал не допустить развала СВПД
Россия и Иран должны сделать все, чтобы не допустить развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Политика
Захарова рассказала о любимом новогоднем блюде
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала накануне Нового года о своем любимом блюде.
Фигурное катание
Жулин назвал Тутберидзе «мужиком в юбке»
Орсер много чего разрешает Медведевой. Он не строгая Тутберидзе с репутацией мужика в юбке. И Алина счастливая выступает в ледовых шоу.
Политика
В Донбассе начался обмен пленными
В окрестностях Горловки началась процедура обмена между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом, передает корреспондент РИА Новости.
Технологии
В России приложение Mir Pay появится на смартфонах
Как стало известно, на собрании велось обсуждение о предустановке российской программы, включая платежные сервисы от новой платежной системы «Мир» на все современные смартфоны и девайсы, которые реализуются в нашей стране.
Политика
В Варшаве обвинили Путина в желании разрушить альянс Польши и США
Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил президента России Владимира Путина в желании разрушить "польско-американский союз".
Политика
Владимир Жириновский предложил «разгрузить» президента РФ
Согласно позиции лидера ЛДПР Владимира Жириновского, «разгрузить» президента РФ в значительной степени поможет введение в государстве должности вице-президента.
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Общество
Роскачество рассказало об опасных консервах
Ранее эксперты Роскачества дали совет, как выбрать натуральный майонез и отличить его от майонезного соуса.
Общество
Дочь Пескова рассказала, за что французы высмеивают русских девушек
Дочь Пескова рассказала, за что французы высмеивают русских девушек Лиза Пескова описала, что значит "русский стиль" красоты во Франции.
Шоу-бизнес
Водонаева ответила на обвинения Охлобыстина, сравнив его с быдлом
Модель Алёна Водонаева заявила, что Иван Охлобыстин напоминает ей "типичное быдло" из-за того, что тот назвал её проституткой.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
На Урале пенсионерки тайно запустили брошенный ликеро-водочный завод
Экономика
Опубликован точный размер пенсий в 2020 году
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%. Средний размер составит 16,5 тыс. рублей.