Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссию назвали лучшим местом для инвестиций

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Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg. В тройке лидеров они обошли греческие и украинские активы.
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Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

РБК06:00

Россию назвали лучшим местом для инвестиций

Lenta.ru06:12
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