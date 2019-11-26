Футбол
Суть событийРекомендации WADA по отстранению РФ не затронут Евро-2020
Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказал, что рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020, потому риска отстранения от соревнований для сборной России нет, сообщает РИА новости.
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WADA: «Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020»
Sports.ruвчера в 11:59
WADA: рекомендации комитета по соответствию не распространяются на ЧЕ по футболу
RT на русскомвчера в 11:43
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