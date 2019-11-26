Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказал, что рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020, потому риска отстранения от соревнований для сборной России нет, сообщает РИА новости.

Рекомендации WADA по отстранению РФ не затронут Евро-2020

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