Футбол

Суть событийСуть событийРекомендации WADA по отстранению РФ не затронут Евро-2020

Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказал, что рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020, потому риска отстранения от соревнований для сборной России нет, сообщает РИА новости.
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WADA: «Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020»

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Рекомендация WADA по отстранению России не распространяется на Евро

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Sport24.ruвчера в 10:03
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