Футбол

Европейско-Азиатские новостиЕвропейско-Азиатские новостиРоссию не смогут отстранить от Евро-2020

Напомним, комитет по соответствии WADA накануне рекомендовало отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
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ВАДА еще раз разъяснило свою позицию по Евро-2020

Спорт-Экспресс15:02

Рекомендация WADA по отстранению России не распространяется на Евро

РИА Новости12:02

WADA: «Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020»

Sports.ru11:59

Источник в ВАДА сообщил, что Россия не будет отстранена от Евро-2020

Чемпионат10:27

Источник в WADA: «Россия не будет отстранена от Евро-2020»

Sport24.ru10:03

«Россия не будет отстранена от Евро-2020». Источник в WADA успокоил россиян

Sport.ru11:00

Британские СМИ: Сборная России точно сыграет на Евро

Советский спорт10:48
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 23:22, Ашберн
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Родители описали последствия приема российских препаратов их тяжелобольными детьми.
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В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР

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«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»

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Умер заслуженный актер Виктор Семенов

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