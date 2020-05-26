Общество
Lenta.ruРоссию обвинили в краже «гордости Болгарии»
Россию обвинили в краже у Болгарии ее гордости — основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Об этом сообщает «Голос Украины» со ссылкой на болгарские СМИ.
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с чего всё началось
«Россия официально вычеркнула Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием...», — заявил Стамболиев в блоге на портале Fakti.bg.Радио Комсомольская правда05:09
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Экономика
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки
Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс вчера в 05:09
Происшествия
В Волгоградской области скончался 16-й пациент с коронавирусом
В Волгоградской области умер шестнадцатый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщил на брифинге заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.
Российская газета 05:45
Политика
Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что картины, в контрабанде которых его подозревают, ввезли в страну законно.
РИА Новости 05:42
Происшествия
С дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона
Коммерсантъ 06:31
Политика
Путин наградил мэра Екатеринбурга Высокинского Почетной грамотой
Президент РФ Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Александра Высокинского Почетной грамотой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
АиФ Урал 06:39
Футбол
ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА
Напомним, после 22 туров российской Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков.
Vprognoze.ru вчера в 06:58
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Культура
«В основном я Лосяш»: Политолог Екатерина Шульман анализирует «Смешариков»
Шульман считает мир "Смешариков" "композитной Россией", поскольку в нем показаны все географические и климатические особенности страны.
КиноПоиск 05:10
Политика
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения парада Победы
Выписавшийся накануне после заражения коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам объявит о датах проведения парада Победы и голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 06:50
Общество
Половина россиян отказалась от планирования отпуска
Около 50% россиян в последние недели вынужденно отказываются от планирования отпуска в связи с пандемией коронавируса, их доля выросла более, чем в два раза по сравнению с "докарантинными" показателями.
Российская газета 01:00
Путешествия
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
РИА Новости 05:54
Политика
В Кремле назвали сделку ОПЕК+ «безусловно успешной»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сделка ОПЕК+ является "безусловно успешной", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:46
Происшествия
Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел из колонии
Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, которого в 2015 году признали виновным в госизмене, освободился из исправительной колонии N5 в Мордовии.
Народные новости 07:06
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Армия и оружие
Bloomberg: российские и сирийские наемники в Ливии уходят с передовой
Коммерсантъ вчера в 08:41
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Политика
В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Кадырова
Позднее, 22 мая, спикер республиканского парламента Магомед Даудов опроверг информацию о заражении Кадырова коронавирусом.
РБК 06:48
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
Газета.Ru 04:26
Общество
Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца
Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя ее отца.
Известия 05:49
Общество
В Риме вводят штрафы для тех, кто бросает маски и перчатки на улицах
Штрафы от €25 до €500 вводятся в Риме для тех, кто бросает медицинские маски и перчатки на улицах, в парках, на площадях.
ТАСС 06:09
Происшествия
Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения
Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда об аресте до 24 сентября историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 06:42
Здоровье
Хизри Абакаров поздравил Динару Мураддиновну с днём рождения
Мэр Дербента Хизри Абакаров горячо поздравил Динару Мураддиновну.
Лезги газет вчера в 14:01
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Политика
В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48