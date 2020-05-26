с чего всё началось

Россию обвинили в краже у Болгарии ее гордости — основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Об этом сообщает «Голос Украины» со ссылкой на болгарские СМИ.

Экономика Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде. 1

Происшествия В Волгоградской области скончался 16-й пациент с коронавирусом В Волгоградской области умер шестнадцатый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщил на брифинге заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.

Политика Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что картины, в контрабанде которых его подозревают, ввезли в страну законно. 7

Политика Путин наградил мэра Екатеринбурга Высокинского Почетной грамотой Президент РФ Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Александра Высокинского Почетной грамотой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Футбол ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА Напомним, после 22 туров российской Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков. 4

Здоровье В России выросла смертность трудоспособного населения В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года. 153

Культура «В основном я Лосяш»: Политолог Екатерина Шульман анализирует «Смешариков» Шульман считает мир "Смешариков" "композитной Россией", поскольку в нем показаны все географические и климатические особенности страны.

Политика В Кремле ответили на вопрос о дате проведения парада Победы Выписавшийся накануне после заражения коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам объявит о датах проведения парада Победы и голосования по поправкам к Конституции.

Общество Половина россиян отказалась от планирования отпуска Около 50% россиян в последние недели вынужденно отказываются от планирования отпуска в связи с пандемией коронавируса, их доля выросла более, чем в два раза по сравнению с "докарантинными" показателями.

Путешествия Названы условия допуска туристов на кубанские курорты Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.

Происшествия Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел из колонии Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, которого в 2015 году признали виновным в госизмене, освободился из исправительной колонии N5 в Мордовии.

Общество Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг» Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19. 44

Политика В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Кадырова Позднее, 22 мая, спикер республиканского парламента Магомед Даудов опроверг информацию о заражении Кадырова коронавирусом.

Политика Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России. 110

Общество В Риме вводят штрафы для тех, кто бросает маски и перчатки на улицах Штрафы от €25 до €500 вводятся в Риме для тех, кто бросает медицинские маски и перчатки на улицах, в парках, на площадях.

Происшествия Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда об аресте до 24 сентября историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве.

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 556

Экономика Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га. 25

Общество Власти Москвы планируют смягчение ограничений Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. 511