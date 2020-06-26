Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании. К такому выводу пришли спецслужбы США, пишет The New York Times.

Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане

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