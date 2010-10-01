Британские СМИ обвинили Москву и Тегеран в кибератаках, чтобы заполучить данные о британских вакцинах и тестах. «Дейли Мейл» назвала Россию и Иран «враждебными государствами», чьи хакеры, якобы взламывают сети университетов и ученых, занимающихся изучением коронавируса.

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