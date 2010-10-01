Политика
Мир новостейРоссию обвинили в попытке выкрасть секреты британской вакцины
Британские СМИ обвинили Москву и Тегеран в кибератаках, чтобы заполучить данные о британских вакцинах и тестах. «Дейли Мейл» назвала Россию и Иран «враждебными государствами», чьи хакеры, якобы взламывают сети университетов и ученых, занимающихся изучением коронавируса.
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Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
Коммерсантъ 11:28
Общество
В Курганской области пострадавшим от пандемии раздадут картофель и поросят
Глава Зауралья отметил, что списки нуждающихся будут формировать органы социальной защиты по месту проживания получателей помощи.
REGNUM 11:20
Происшествия
В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива
В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
Газета.Ru 09:12
Кино
Райан Рейнольдс ответил на вопрос о будущем Дэдпула в Marvel
Popcornnews.ru 10:00
Общество
В Крыму рассматривают вопрос введения масочного режима с 12 мая
В Крыму могут ввести обязательный масочный режим с 12 мая. Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.
RT на русском 08:22
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
Известия 07:23
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Происшествия
Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:00
Общество
ЕС выделил €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса
Евросоюз выделил €1 млрд для финансирования международных разработок вакцины от коронавируса COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии донорской онлайн-конференции по сбору средств на разработки вакцины.
Коммерсантъ 10:57
Общество
Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском вчера в 10:45
Армия и оружие
Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря
Интерфакс вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
Происшествия
В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице
Российская газета 05:00
Происшествия
Кравченко: один из отказавшихся лечиться от коронавируса уже умер
Есть умерший пациент, который отказался от госпитализации, и мы не успели быстро его понудить.
Клопс 10:57
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
iReactor 05:19
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Здоровье
Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса
РИА Новости 10:33
Политика
Ежегодные потери Украины из-за «Северного потока-2» составят $3 млрд
По мнению Макогона, указанные факты свидетельствуют о том, что запуск газовой магистрали «Северный поток-2» будет стоить Украине примерно 2,5-3 млрд долларов ежегодно начиная с 2025 года, когда произойдет полное потеря транзита ввиду окончания соответствующего контракта с ПАО «Газпром».
Centralasia.news 08:00
Экономика
Пенсии, соцвыплаты, ипотека: какие изменения начали действовать с 1 мая 2020
Социальные пенсии и соцвыплаты индексировали уже 2 раза в этом году – 1 января и 1 апреля, подняв их на 6,6% и 6,1% соответственно.
Inva.tv 10:39
Общество
Почти 200 вахтовиков из Якутии вывезут в Челябинскую область
Челябинский обзор 11:18
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Общество
Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии
Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Общество
Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня
Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm вчера в 07:55
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12