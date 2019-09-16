Политика

REGNUMREGNUMРоссию обвинили в успешной слежке за ФБР при Обаме

Отмечается, что российская сторона получила доступ к сообщениям американских «коллег». Данные о работающих в США под прикрытием американских спецслужбистов стали известны РФ. Для слежки Москва, отмечает портал, использовала российскую дипломатическую собственность в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось
Российская дипломатическая собственность в Мэриленде и Нью-Йорке, доступ к которой был закрыт по решению президента Барака Обамы в декабре 2016 года, использовалась для перехвата данных ФБР и помощи российским разведчикам на территории Соединенных Штатов, сообщает издание Yahoo News
 со ссылкой на бывших сотрудников вашингтонской администрации.
РБКвчера в 12:03

Подробнее о событии

СМИ узнали об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа

РБКвчера в 12:03

Главные новости к утру 17 сентября

Коммерсантъ00:01

Yahoo News: российских дипломатов, высланных из США при Обаме, подозревали в шпионаже

Дождьвчера в 10:26

США сознались в бессилии перед российской разведкой

Lenta.ruвчера в 10:44

СМИ: российская разведка в 2010-2011 годах получила доступ к системам связи ФБР

ТАССвчера в 12:42

СМИ: на дачах постпредства России в США процветал шпионаж

Московский Комсомолецвчера в 19:26

72 часа - и на выход: Как США заигрались с «русскими шпионами», но вспомнили об этом лишь сейчас

Царьградвчера в 18:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
Хоккей

Хет-трик Капризова помог ЦСКА победить «Локомотив»

Чемпионат вчера в 14:49
Происшествия

Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Нацбанка Украины заявила, что может обратиться к Великобритании, на территории которой она проживает, и получить политическое убежище.
REGNUM 00:54
Авто

Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году

Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости вчера в 01:28
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Происшествия

Воронежский штаб Навального лишился координатора после обысков

Воронежский штаб оппозиционера Алексея Навального покинул координатор Павел Смирнов.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:11
Шоу-бизнес

Дарья Мороз впервые показала лицо дочери Виктории Исаковой

Актриса решила впервые показать поклонникам, как выглядит девочка.
Летидор вчера в 05:00
Игры

Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru вчера в 05:06
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась

Газета.Ru вчера в 04:39
Происшествия

Суд рассмотрит дело об убийстве школьницы на автостоянке в Чите

Забайкальская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу об убийстве 12-летней девочки.
Байкал24 вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Просто идеальна: Эрика Герцег поделилась откровенными фото

Участница последнего состава «ВИА Гры» Эрика Герцег решила не нарушать традицию и поделилась с подписчиками откровенными фото в своем аккаунте в Инстаграме.
WomanHit.ru вчера в 05:37
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском вчера в 21:36
Политика

Пушков подверг критике Зеленского за заявление о «войсках в Донбассе»

Член Совета Федерации России Алексей Пушков адресовал в сторону президента Украины Владимира Зеленского критику за заявление о "войсках в Донбассе".
Газета.Ru вчера в 19:54
Авто

С 2020 года электромобили могут начать ездить по выделенной полосе

Владельцам электромобилей могут разрешить ездить по выделенной полосе в России с 2020 года.
Автоновости дня вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев впервые прокомментировал роман экс-супруги с Виторганом

В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ Плетнев впервые рассказал о том, что он думает о романе экс-жены с Максимом Виторганом.
7Дней.ру вчера в 09:40
Экономика

Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей

«Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает «Коммерсант».
URA.Ru вчера в 21:09
Происшествия

Суд арестовал на месяц бывшего игрока КХЛ Игоря Мусатова

RT на русском вчера в 17:47
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Гаджеты

Показаны возможности камеры в Google Pixel 4

Выход новых Google Pixel 4 ожидается 3 октября.
The GEEK вчера в 04:05
Общество

Названы российские города-лидеры по оттоку молодежи

Молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет задавали вопрос о планируемом переезде для поиска лучшей жизни и предлагали назвать город.
Известия 00:59
Общество

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Экономика

Суд отложил до 3 октября разбирательство о допэмиссии «Восточного» из-за оценки акций

Арбитражный суд Амурской области отложил до 3 октября рассмотрение иска компании "Финвижн" Артема Аветисяна к банку "Восточный" о признании недействительными ряда решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск, передает корреспондент РИА Новости.
ПРАЙМ 00:00
Экономика

Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.
RT на русском вчера в 11:16
Общество

В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра

Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Шоу-бизнес

Муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обратился к семье Заворотнюк

Отец покойной Жанны Фриске обращался к семье Заворотнюк, а сейчас настала очередь мужа Жанны - Дмитрия Шепелева.
ЛигаNews.net 00:32
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта на востоке страны.
РИА Новости вчера в 22:21
Транспорт

Как меняется транспорт Петербурга

Всего же к 2023 году в Санкт-Петербурге появится 29 новых станций, три электродепо, а длина эксплуатируемых линий достигнет 178,1 км. В 2022 году планируется объявить конкурс на строительство вестибюля станции "Театральная", а также по строительству вторых вестибюлей существующих станций — "Василеостровская" и "Балтийская".
RT на русском вчера в 09:10
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

РБК 00:24
Политика

МС-21 совершил первый международный полет

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет из аэропорта Жуковский в Стамбул.
Известия вчера в 07:14
Армия и оружие

Американская ПРО «Patriot» не смогла сбить советскую ракету X-55

Противоракетная система «Patriot», созданная в США, не смогла поразить ракету X-55, разработанную еще в эпоху СССР и запущенную повстанцами из Йемена по землям Саудовской Аравии.
Discover24 вчера в 06:44
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 15%

Цена ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent выросла на 15,29%, и достигла отметки в $69,43 за баррель.
Газета.Ru вчера в 14:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное