с чего всё началось

Отмечается, что российская сторона получила доступ к сообщениям американских «коллег». Данные о работающих в США под прикрытием американских спецслужбистов стали известны РФ. Для слежки Москва, отмечает портал, использовала российскую дипломатическую собственность в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

Россию обвинили в успешной слежке за ФБР при Обаме

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