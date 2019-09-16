Политика
REGNUMРоссию обвинили в успешной слежке за ФБР при Обаме
Отмечается, что российская сторона получила доступ к сообщениям американских «коллег». Данные о работающих в США под прикрытием американских спецслужбистов стали известны РФ. Для слежки Москва, отмечает портал, использовала российскую дипломатическую собственность в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.
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с чего всё началось
Российская дипломатическая собственность в Мэриленде и Нью-Йорке, доступ к которой был закрыт по решению президента Барака Обамы в декабре 2016 года, использовалась для перехвата данных ФБР и помощи российским разведчикам на территории Соединенных Штатов, сообщает издание Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников вашингтонской администрации.РБКвчера в 12:03
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