с чего всё началось

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.

Общество Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.

Происшествия Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.

Политика США ввели санкции против подразделения «Роснефти» из-за Венесуэлы США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы, внеся в черный список дочернюю компанию российской нефтяной компании "Роснефть", которая, как считают в администрации президента Дональда Трампа, поддерживает действующего президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters.

Общество Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию Власти РФ временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях.

Политика Радев и Путин обсудили цену на газ для Болгарии Президент России Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре обсудили совместные проекты в сфере энергетики, прежде всего цену на российский газ для Болгарии.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Общество Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.