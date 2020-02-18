Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
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с чего всё началось
Апелляционный суд Гааги 18 февраля удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, требующих взыскать с РФ компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании, сообщил
 Минюст России.
Коммерсантъ05:49

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Что произошло за день: вторник, 18 февраля

Интерфакс12:15

Апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Эхо Москвы10:00

Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

РИА Новости07:34

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Коммерсантъ05:49

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд

Znak.com04:54

История спора бывших акционеров ЮКОСа и России

ТАСС05:35

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:30
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В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов, который в 2014 году на Олимпиаде в Сочи победил в составе эстафетного квартета, заявил, что у него несправедливо отбирают медаль за использование допинга.
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В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

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Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
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