с чего всё началось

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Общество Россия временно запретила въезд гражданам Китая Как уточняется, для граждан КНР будет временно запрещён въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.

Космос Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.

Авто АвтоВАЗ показал новый испытательный трек "АвтоВАЗ" будет оценивать качество всех выпускаемых машин еще строже: отныне тестирование автомобилей Lada, Renault и Datsun проводится на крытой испытательной трассе, организованной в главном корпусе завода.

Армия и оружие Зеленский заявил о продолжении мирного процесса В ходе брифинга Зеленский назвал сегодняшнее боестолкновение на Донбассе «провокацией» и заявил, что оно не заставит изменить курс на урегулирование ситуации.

Политика США ввели санкции против подразделения «Роснефти» из-за Венесуэлы США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы, внеся в черный список дочернюю компанию российской нефтяной компании "Роснефть", которая, как считают в администрации президента Дональда Трампа, поддерживает действующего президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters.

Футбол Ибрагимович хотел побить бывшего игрока «Спартака» Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо вспомнил забавный случай с участием экс-форварда "красных дьяволов" Златана Ибрагимовича во время матча против "Ростова" в Лиге Европы.В тот день Ибрагимович хотел, чтобы я все передачи отдавал ему, а я часто пасовал на Погба.

Политика В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.

Биатлон Устюгов заявил, что его обвиняют в несуществующем «убийстве» Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов, который в 2014 году на Олимпиаде в Сочи победил в составе эстафетного квартета, заявил, что у него несправедливо отбирают медаль за использование допинга.