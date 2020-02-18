Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
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с чего всё началось
Апелляционный суд Гааги 18 февраля удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, требующих взыскать с РФ компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании, сообщил
 Минюст России.
Коммерсантъ05:49

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Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд

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Апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа

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