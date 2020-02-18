с чего всё началось

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.

Политика Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.

Политика В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.

Шоу-бизнес У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.

Политика В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России Россия продолжит диалог с Белоруссией по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на переговорах в Сочи лидеры двух государств достигли определенного понимания.

Общество Протоиерей Смирнов назвал мужчин национальной катастрофой России Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, назвавший "бесплатными проститутками" женщин, состоящих в гражданском браке, объяснил свои слова.

Здоровье Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

Общество Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.

Армия и оружие Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб "Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.

ЖКХ Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.

Экономика В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».

Биатлон Бе не намерен оправдывать Логинова после истории с допингом Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе заявил, что не собирается оправдывать российского спортсмена Александра Логинова после того, как последний был уличен в нарушении антидопинговых правил.

Общество На Украине запретили показывать фильм с Зеленским Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.

Шоу-бизнес Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.