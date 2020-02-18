Общество
КоммерсантъРоссию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
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с чего всё началось
Апелляционный суд Гааги 18 февраля удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, требующих взыскать с РФ компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании, сообщил Минюст России.Коммерсантъ05:49
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Общество
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Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Кино
В Сети появилось видео с Вуди Харрельсоном на съемках «Венома-2»
На видео актер Вуди Харрельсон предстал в образе серийного убийцы Клетуса Кэсседи. В ролике его пытается остановить полиция.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Общество
Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
Армия и оружие
Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб
"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
ЖКХ
Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
Гаджеты
Qualcomm представила новый 5G-модем Snapdragon X60
Американский процессорный гигант Qualcomm представил свой очередной 5G-модем Snapdragon X60.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Биатлон
Бе не намерен оправдывать Логинова после истории с допингом
Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе заявил, что не собирается оправдывать российского спортсмена Александра Логинова после того, как последний был уличен в нарушении антидопинговых правил.
Общество
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским
Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Шоу-бизнес
Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус
Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.
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Терапевт назвал две самые вредные повседневные привычки
Повседневными привычками, которые более всего противоречат принципам гигиены, являются постоянное использование смартфона, а также привычка грызть небольшие предметы, считает врач-терапевт Алексей Водовозов.