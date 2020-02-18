с чего всё началось

Это какая-то новая информация, я пока ей не владею, поэтому не могу ее комментировать.

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.

Здоровье В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.

Общество Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.

Общество Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отрицательный отзыв на инициативу.

Происшествия Канада начала процесс депортации фашистского карателя Оберлендера Власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.

Общество Власти отказались назвать транспортную карту «Пермская езда» По некоторым данным, жители Перми предложили свыше 1200 названий для транспортных карт. При этом только 824 предложения прошли модерацию.

Общество Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью» Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем правления «Роснефти» Игорем Сечиным заявил, что рассчитывает на договорённости о дальнейшем сотрудничестве.

Политика Янукович обратился к украинцам в годовщину расстрелов на Майдане Четвертый президент Украины Виктор Янукович обратился к жителям Украины в связи с шестой годовщиной гибели правоохранителей и активистов во время массовых беспорядков в центре Киева в феврале 2014 года.

Общество Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию экс-чиновника Минкульта Мазо Высший земельный суд Вены не удовлетворил жалобу защиты бывшего чиновника Минкульта России Бориса Мазо на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в Россию.

Политика В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.

Финансы Назван максимально возможный курс доллара Фон неопределенности сможет законсервировать этот тренд и удержать курс евро в значениях 68-69 рублей.

Политика Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети» Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Жена Диброва рассказала о его госпитализации Напомним, что Дмитрий Дибров был госпитализирован в Боткинскую больницу после того как упал в обморок в кинотеатре «Октябрь» в российской столице.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.