Общество
РИА НовостиРоссию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
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с чего всё началось
Апелляционный суд Гааги 18 февраля удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, требующих взыскать с РФ компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании, сообщил Минюст России.Коммерсантъ05:49
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Технологии
В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО
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В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе
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Глава Минобороны РФ заявил в Риме после встречи с главой Минобороны Италии: "В Европе наряду с усилением напряженности в отношениях России и НАТО наблюдается рост терроризма, киберпреступности, незаконной миграции".
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«Краснодарский каннибал» скончался в тюремной больнице
Политика
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Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы, чтобы обсудить поправки в конституцию, об этом его попросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Армия и оружие
Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов
Экономика
Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии
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Происшествия
Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Экономика
Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников
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Общество
Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в АПЛ
Политика
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Ранее сообщалось, что он выбыл на 6-8 недель. Сон получил травму в матче 26-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:2).
Шоу-бизнес
Сестра Меган Маркл рассказала о зависти герцогини к Кейт Миддлтон
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Армия и оружие
Зеленский созывает СНБО из-за обострения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Происшествия