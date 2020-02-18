с чего всё началось

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.

Технологии В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Политика В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.

Общество Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.

Политика В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.

Шоу-бизнес Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака 12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака.

Политика Шойгу отметил рост напряженности между РФ и НАТО в Европе Глава Минобороны РФ заявил в Риме после встречи с главой Минобороны Италии: "В Европе наряду с усилением напряженности в отношениях России и НАТО наблюдается рост терроризма, киберпреступности, незаконной миграции".

Политика Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы, чтобы обсудить поправки в конституцию, об этом его попросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Экономика Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.