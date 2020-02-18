Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
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с чего всё началось
Апелляционный суд Гааги 18 февраля удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, требующих взыскать с РФ компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании, сообщил
 Минюст России.
Коммерсантъ05:49

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Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

РИА Новости07:34

Апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Эхо Москвы10:00

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд

Znak.com04:54

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа

ПРАЙМ04:44

Экс-акционеры ЮКОСа заявили о намерении добиться выплат в $50 млрд

РБК06:09

История спора бывших акционеров ЮКОСа и России

ТАСС05:35

Россия обжалует решение гаагского суда о выплате $50 млрд экс-акционерам «ЮКОСа»

Интерфакс05:39
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