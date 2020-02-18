Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
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Гаагский суд обязал Россию выплатить компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа

Коммерсантъ14:17

Представитель России надеется на отмену решения суда в Гааге по делу ЮКОСа

ТАСС08:02

Что случилось за день. Главные новости РБК

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Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

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Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд

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Апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Эхо Москвы10:00
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
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В Санкт-Петербурге огородили памятник первому мэру Анатолию Собчаку, расположенный на Васильевском острове, пишет Znak.com со ссылкой на публикации местных порталов и соцсетей.
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Китайские журналисты издания Sina оценили шансы России победить в войне с США.
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Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
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Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
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Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", сообщили в пресс-службе ведомства.
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Домашнее насилие медики связывают с высоким риском диабета и смерти

Как показало исследование, пережившие домашнее насилие женщины имеют риск развития болезней сердца и сосудов на 31% больше.
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В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
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Появилось несколько видео со съемок продолжения «Матрицы»

В интернете появилось несколько роликов со съемок продолжения «Матрицы». Их сделали очевидцы происходящего.
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

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В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
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