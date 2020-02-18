Общество
РИА НовостиРоссию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
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Общество
Сечин приехал в Минск на переговоры с Лукашенко
14 февраля Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью Российской Федерации.
Политика
Шойгу прибыл в Италию на встречу в формате «2+2»
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Рим, где пройдут переговоры министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате "2+2".
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Происшествия
Подруге Павленского предъявлено обвинение
Общество
Принят закон о бесплатном горячем питании школьников
В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Кино
Составлен список самых ожидаемых фильмов 2020 года
Названы самые ожидаемые фильмы этого года.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Армия и оружие
Военные ЛНР начали наступление в Донбассе
Новости / Военные самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Экономика
В РФ может возникнуть дефицит одежды и обуви из-за карантина в Китае
Продавцы одежды и обуви в России могут испытать дефицит товаров при поставках из Китая в случае продления карантина из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Памятник Собчаку в Петербурге огородили забором перед приездом Путина
В Санкт-Петербурге огородили памятник первому мэру Анатолию Собчаку, расположенный на Васильевском острове, пишет Znak.com со ссылкой на публикации местных порталов и соцсетей.
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Армия и оружие
Китайские журналисты оценили шансы России победить в войне с США
Китайские журналисты издания Sina оценили шансы России победить в войне с США.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Биатлон
Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ
Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Общество
Ветераны ВОВ получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах
Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании".
Шоу-бизнес
60-летний Дмитрий Дибров перенес инсульт
Музыка
Элтон Джон потерял голос и расплакался во время концерта
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Здоровье
Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
Футбол
Юрий Лодыгин перешел в тульский «Арсенал»
Политика
Сивохо представит новый план Зеленского по примирению с Донбассом
Презентация новой структуры состоится 19 февраля, сообщило информагентство "Интерфакс-Украина" 15 февраля "Приходите на презентацию, все расскажем, на все вопросы ответим", — сказал Сивохо.
Общество
Роскомнадзор ответит на решение Ofcom оштрафовать «НТВ-Мир Балтия»
Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", сообщили в пресс-службе ведомства.
Наука
Домашнее насилие медики связывают с высоким риском диабета и смерти
Как показало исследование, пережившие домашнее насилие женщины имеют риск развития болезней сердца и сосудов на 31% больше.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Кино
Появилось несколько видео со съемок продолжения «Матрицы»
В интернете появилось несколько роликов со съемок продолжения «Матрицы». Их сделали очевидцы происходящего.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.