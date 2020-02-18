Общество
Газета.RuРоссию обязали выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги поставил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, который также представляет интересы страны по делу.
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Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Общество
Арбитражный суд признал «Юлмарт» банкротом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ретейлера «Юлмарт» банкротом.
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США
Решение властей США ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S.A. не повлияет на взаимодействие России с Венесуэлой, Сирией, Ираном и другими странами.
Гаджеты
В TCL представят смартфон с выдвижным экраном
Игры
Появились новые скриншоты модификации Fallout 4: New Vegas
Команда разработчиков модификации Fallout 4: New Vegas, которая переносит мир Fallout: New Vegas на движок Fallout 4, опубликовала новые скриншоты своего проекта.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Музыка
Элтон Джон потерял голос и расплакался во время концерта
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Политика
МИД России заявил о «тактике удушения» Украиной и ЕС жителей Донбасса
Украина и Евросоюз избрали «тактику удушения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отказываясь признавать выданные им паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), а также российские паспорта.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована в Москве
Армия и оружие
Минобороны: военные колонны США массово завозят в Сирию оружие
С начала 2020 года в районы Сирии, контролируемые военными контингентами США и их сателлитов, с территории Ирака прибыло 13 автоколонн с оружием и боеприпасами, сообщил 18 февраля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
Происшествия
«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии
В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Здоровье
В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов
Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
Армия и оружие
ЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили украинские войска в обстреле населенных пунктов, в результате которого пострадали жилые дома.
Космос
Россия разработает новые космические корабли
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Космос
В США рассекретили доклад о поиске внеземной жизни
В США рассекретили доклад, в котором содержатся данные о поисках признаков существования внеземной жизни.
Армия и оружие
Украину уличили в поставках военной продукции в Россию
Шоу-бизнес
Анна Банщикова покрасилась и визуально постарела
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Общество
Получить гражданство России в упрощенном порядке смогут представители 135 профессий
Министерство труда расширило перечень профессий для иностранцев, которые смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, почти вдвое – с 74 до 135 пунктов.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.