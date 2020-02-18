Общество

Газета.RuГазета.RuРоссию обязали выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги поставил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, который также представляет интересы страны по делу.
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Гаагский суд обязал Россию выплатить компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа

Коммерсантъ14:17

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд

Znak.com04:54

Что случилось за день. Главные новости РБК

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Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

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Что произошло за день: вторник, 18 февраля

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История спора бывших акционеров ЮКОСа и России

ТАСС05:35

Апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Эхо Москвы10:00
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Армия и оружие

В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ретейлера «Юлмарт» банкротом.
РБК 13:35
Политика

МИД России прокомментировал новые санкции США

Решение властей США ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S.A. не повлияет на взаимодействие России с Венесуэлой, Сирией, Ираном и другими странами.
ТАСС 13:32
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В TCL представят смартфон с выдвижным экраном

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Появились новые скриншоты модификации Fallout 4: New Vegas

Команда разработчиков модификации Fallout 4: New Vegas, которая переносит мир Fallout: New Vegas на движок Fallout 4, опубликовала новые скриншоты своего проекта.
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Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

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Gazeta.SPb 16 февраля в 14:49
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Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 13:32
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МИД России заявил о «тактике удушения» Украиной и ЕС жителей Донбасса

Украина и Евросоюз избрали «тактику удушения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отказываясь признавать выданные им паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), а также российские паспорта.
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Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована в Москве

Российская газета 09:16
Армия и оружие

Минобороны: военные колонны США массово завозят в Сирию оружие

С начала 2020 года в районы Сирии, контролируемые военными контингентами США и их сателлитов, с территории Ирака прибыло 13 автоколонн с оружием и боеприпасами, сообщил 18 февраля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
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«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии

В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
RT на русском 08:13
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Происшествия

Подруга Павленского освобождена в Париже после предъявления обвинения

REGNUM 12:07
Биатлон

Доротея Вирер стала чемпионкой мира по биатлону в индивидуальной гонке

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Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
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В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов

Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
ИА Городские вести. Волгоград 16 февраля в 23:21
Армия и оружие

ЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили украинские войска в обстреле населенных пунктов, в результате которого пострадали жилые дома.
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Космос

Россия разработает новые космические корабли

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«Боруссия Д» объявила о выкупе контракта Эмре Джана у «Ювентуса»

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Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Космос

В США рассекретили доклад о поиске внеземной жизни

В США рассекретили доклад, в котором содержатся данные о поисках признаков существования внеземной жизни.
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Украину уличили в поставках военной продукции в Россию

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Анна Банщикова покрасилась и визуально постарела

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Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК вчера в 08:38
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

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Общество

Получить гражданство России в упрощенном порядке смогут представители 135 профессий

Министерство труда расширило перечень профессий для иностранцев, которые смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, почти вдвое – с 74 до 135 пунктов.
Взгляд.ру 13:47
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
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