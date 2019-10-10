Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРоссию ожидает «аккуратное снижение» ключевой ставки Центробанка

В кулуарах форума Finopolis глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России рассматривает разные варианты в отношении снижения ключевой ставки в период до конца текущего года. Но она воздержалась от разговоров о том, насколько конкретно возможно снижение.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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