Финансы
Экономика сегодняРоссию ожидает «аккуратное снижение» ключевой ставки Центробанка
В кулуарах форума Finopolis глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России рассматривает разные варианты в отношении снижения ключевой ставки в период до конца текущего года. Но она воздержалась от разговоров о том, насколько конкретно возможно снижение.
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Гаджеты
Замена экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов
Как выяснилось, клиенту при необходимости повторной замены экрана придется выложить 599 долларов, а это треть от стоимости смартфона в целом.
Авто
Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima
На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Политика
Зеленский отверг возможность автономии Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Надежда Каратаева
В Москве в возрасте 95 лет скончалась советская и российская актриса театра и кино, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева, передает Интерфакс со ссылкой на ее дочь Елену Папанову.
Футбол
Россия — Шотландия 0:0 (Перерыв)
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев уверен, что сборная России обыграет команду Шотландии в матче квалификации Евро-2020.
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца
Юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца, телеведущей Еленой Николаевой.
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Происшествия
В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала из-за издевательств над своим героем
Актер Николай Добрынин не может больше сниматься в сериале "Сваты" из-за постоянных насмешек над его героем Митяем, сообщает VistaNews.
Волейбол
Волейболисты сборной России проиграли японцам на Кубке мира
Культура
«Задача стратегическая — ее не допустить»: в префектуре ЦАО попросили организаторов перенести выставку «Осень пахана» в другой округ
Куратору выставки «Осень пахана» Веронике Полонской позвонил мужчина, представившийся сотрудником префектуры Центрального округа Москвы Германом Веселовым, и попросил не проводить мероприятие в этом округе.
Армия и оружие
AFP: посол Турции вызван в МИД Франции
МИД Франции вызвал посла Турции в Париже в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
Армия и оружие
Швеция предложила ЕС ввести эмбарго на поставки Турции оружия
Евросоюзу следует ввести эмбарго на продажу оружия Анкаре.
Политика
Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы
Парламент Кубы избрал председателя Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля президентом страны.
Политика
Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной»
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.
Политика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
Технологии
В сети появилось видео экстремальных испытаний автомата АК-201
На официальном YouTube-канале концерна «Калашников» опубликовано видео экстремальных испытаний автомата АК-201.
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк ответила на пост Стаса Михайлова об актрисе
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram отреагировала на пост с поддержкой, который написал певец Стас Михайлов.
Шоу-бизнес
Могилы отца и брата Заворотнюк взяли под охрану
Места захоронений родственников Анастасии Заворотнюк взяли под охрану сотрудники кладбища, сообщает издание teleprogramma.
Экономика
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией
Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.