Финансы
Экономика сегодняРоссию ожидает «аккуратное снижение» ключевой ставки Центробанка
В кулуарах форума Finopolis глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России рассматривает разные варианты в отношении снижения ключевой ставки в период до конца текущего года. Но она воздержалась от разговоров о том, насколько конкретно возможно снижение.
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Понижение нейтральной ставки ЦБ РФ простимулирует продолжение роста на рынке ОФЗ - Газпромбанк
Финмаркет09 октября в 11:37
Набиуллина рассказала о вариантах снижения ключевой ставки в 2019 году
Московский Комсомолецвчера в 06:24
Commerzbank ожидает более глубокое снижение ключевой ставки Банка России
Profinance.ru08 октября в 15:01
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