Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРоссию ожидает «аккуратное снижение» ключевой ставки Центробанка

В кулуарах форума Finopolis глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России рассматривает разные варианты в отношении снижения ключевой ставки в период до конца текущего года. Но она воздержалась от разговоров о том, насколько конкретно возможно снижение.
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