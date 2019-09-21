Скандальный немецкий журналист из ARD заявил, что WADA вновь подозревает Россию в допинговых манипуляциях. В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) прокомментировали новые заявления скандального немецкого журналиста Хайо Зеппельта.

В РУСАДА отреагировали на новые обвинения Зеппельта

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