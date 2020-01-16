Экономика
Lenta.ruРоссию похвалили за пенсионную реформу
Шведский экономист, бывший министр финансов Андерс Эрик Борг похвалил правительство России за начатую в 2018 году пенсионную реформу. Это заявление он сделал в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».
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Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Политика
Место председателя правительства РФ займет глава ФНС Михаил Мишустин
В ходе брифинга Владимир Путин предложил Мишустину возглавить российское правительство По информации на сайте Кремля, кандидатура руководителя ФНС в данный момент рассматривается Государственной Думой.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала шпагат на мотоцикле
Выполнила его балерина, сидя на мотоцикле. Наступивший 2020 год Анастасия Волочкова начала с демонстрации своих шпагатов.
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Космос
«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Происшествия
СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве
Политика
Лавров оценил идею приоритета Конституции над международным правом
На выступлении в филиале МГИМО в Ташкенте Лаврова спросили о предложении включить в Конституцию норму о приоритете основного закона России над нормами международного права.
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе
Политика
Реакция министров на сообщение об отставке попала на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлена реакция министров на сообщение Дмитрия Медведева об отставке правительства в полном составе.
Общество
Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»
Телеведущая Алена Водонаева поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Общество
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
Два необитаемых острова, входящих в состав индонезийской провинции Южная Суматра, ушли под воду из-за повышения уровня моря, вызванного изменением климата, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на заявление индонезийского форума окружающей среды.
Политика
Глава «Слуги народа» нашел «русский след» в скандале с Гончаруком
Скандал с «пленками Гончарука» могли заказать «внешние враги» Украины, считает председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.
Политика
Кудрин ожидает реализации реформ после смены правительства
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что смена премьер-министра и состава правительства даёт надежду на проведение целого ряда реформ.
Происшествия
В Кабо-Верде умер задержанный мурманский моряк
Политика
В Думе поддержали законопроект о выводе бизнеса из-под статьи об ОПС
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект о выводе легального бизнеса из-под статьи Уголовного кодекса об ОПС (ст. 210 УК).
Общество
Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.
Общество
Верховная рада приняла в первом чтении закон о легализации игорного бизнеса
Парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.
Политика
Мишустин попал в базу украинского «Миротворца»
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ, кандидат на пост председателя правительства Михаил Мишустин включён в базу скандально-известного украинского сайта «Миротворец».
Политика
Минтруд опроверг наличие у Топилина вида на жительство в Болгарии
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство, а также вид на жительство в другой стране.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах передают, что мужчина, открывший стрельбу, - подсудимый по этому же делу.
Футбол
Хави объяснил решение отказать «Барселоне»
Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес прокомментировал собственное решение отказаться от назначения на пост наставника «Барселоны», за которую он выступал большую часть своей карьеры игрока.
Политика
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Экономика
Калининград докопался до канала
В комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) уже включена реконструкция берегоукрепительных оградительных дамб канала.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале
Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Общество
Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина
Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.