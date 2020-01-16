Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссию похвалили за пенсионную реформу

Шведский экономист, бывший министр финансов Андерс Эрик Борг похвалил правительство России за начатую в 2018 году пенсионную реформу. Это заявление он сделал в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».
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Россию похвалили за пенсионную реформу

Lenta.ru02:42

Россию похвалили за пенсионную реформу

URA.Ru03:23

Бывший министр финансов Швеции Андерс Эрик Борг похвалил пенсионную систему в РФ

Актуальные Новости05:03
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Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Открывший стрельбу в Новокузнецке был потерпевшим по уголовному делу

Новокузнечанин, смертельно ранивший в четверг утром судебного пристава в помещении участка мирового суда в Центральном районе южной столицы Кузбасса, проходил по уголовному делу в качестве потерпевшего.
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Мишустин высказался о пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Lenta.ru 02:57
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Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе

Газета.Ru вчера в 20:29
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Россияне нашли на дереве труп мужчины

Жители Выборгского района Санкт-Петербурга обнаружили тело мужчины, висевшее на дереве.
Lenta.ru 04:19
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Автомобили с пробегом подорожали в России

Рост цен на новые автомобили привел к подорожанию подержанных, средняя стоимость которых в 2019 году выросла на 2,4% и достигла отметки 581,2 тыс. рублей.
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Мишустин попал в базу «Миротворца»

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
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Политика

Кадыров оценил решение Путина по премьеру

Lenta.ru 04:46
Общество

В 2019 году россияне потратили на мобильные приложения более $1 млрд

В 2019 году россияне впервые потратили свыше $1 миллиарда долларов на мобильные приложения.
Газета.Ru 02:12
Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от переговоров с Путиным

Президент России Владимир Путин во время переговоров на нормандском саммите в Париже продемонстрировал глубокую осведомлённость о газовом вопросе, называя «все суммы и ставки», рассказал исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
RT на русском вчера в 10:33
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК вчера в 05:04
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 04:05
Происшествия

В Москве эвакуировали шесть судов из-за звонков о минировании

Шесть столичных судов эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 03:45
Политика

Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru 04:55
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Происшествия

СК рассказал о мотивах убийства следователя МВД Шишкиной

РИА Новости 02:23
Экономика

Курс рубля упал на новости об отставке правительства

В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Ведомости вчера в 08:48
Происшествия

Юрия Гагарина из «Роскосмоса» обокрали в Москве

В Москве обокрали 45-летнего Юрия Гагарина — сотрудника «Роскосмоса». Об этом в четверг, 16 января, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:30
Политика

Мишустин назвал депутатам приоритет в своей работе

Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме заявил депутатам, что исполнение послания президента Владимира Путина, оглашенное в среду, станет приоритетом в его работе.
Взгляд.ру 01:53
Общество

Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат

Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.
РБК 02:35
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10

Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.
iXBT.com вчера в 22:12
Экономика

Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
Ведомости 03:11
Космос

«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
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Авто

Автодилеры подняли цены на автомобили из-за утильсбора и инфляции

Цены на новые автомобили в России в начале 2020 года выросли на 1-5% из-за роста утильсбора, инфляции и обновления модельных линеек.
Автоновости дня 04:33
Финансы

Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.
РБК вчера в 10:03
Наука

Синдром эмоционального выгорания связали с нерегулярным сердцебиением

Американские специалисты выяснили, что синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением.
МедиаПоток вчера в 12:11
Экономика

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

Интерфакс 02:03
Происшествия

СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве

Следствие прекратило уголовное преследование сына бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова.
Известия вчера в 21:32
Шоу-бизнес

Мать Пелагеи прокомментировала развод дочери и Телегина

Мать известной певицы Пелагеи Светлана Ханова, которая является продюсером исполнительницы, прокомментировала развод своей дочери с хоккеистом столичного ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным.
Народные новости вчера в 10:53
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