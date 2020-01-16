Шведский экономист, бывший министр финансов Андерс Эрик Борг похвалил правительство России за начатую в 2018 году пенсионную реформу. Это заявление он сделал в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».

Происшествия Открывший стрельбу в Новокузнецке был потерпевшим по уголовному делу Новокузнечанин, смертельно ранивший в четверг утром судебного пристава в помещении участка мирового суда в Центральном районе южной столицы Кузбасса, проходил по уголовному делу в качестве потерпевшего.

Политика Мишустин высказался о пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.

Авто Автомобили с пробегом подорожали в России Рост цен на новые автомобили привел к подорожанию подержанных, средняя стоимость которых в 2019 году выросла на 2,4% и достигла отметки 581,2 тыс. рублей.

Политика Мишустин попал в базу «Миротворца» Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Политика В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от переговоров с Путиным Президент России Владимир Путин во время переговоров на нормандском саммите в Париже продемонстрировал глубокую осведомлённость о газовом вопросе, называя «все суммы и ставки», рассказал исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Политика Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.

Политика Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Политика Мишустин назвал депутатам приоритет в своей работе Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме заявил депутатам, что исполнение послания президента Владимира Путина, оглашенное в среду, станет приоритетом в его работе.

Общество Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.

Гаджеты Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10 Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.

Финансы Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6% В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.