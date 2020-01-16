Экономика
Lenta.ruРоссию похвалили за пенсионную реформу
Шведский экономист, бывший министр финансов Андерс Эрик Борг похвалил правительство России за начатую в 2018 году пенсионную реформу. Это заявление он сделал в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».
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Бывший министр финансов Швеции Андерс Эрик Борг похвалил пенсионную систему в РФ
Актуальные Новости05:03
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